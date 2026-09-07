Dominic Fritz se va angaja la USR și va încasa salariul de primar, după ce își va pierde mandatul: „O să primesc de acolo”

Dominic Fritz a primit în luna iunie o decizie definitivă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care a fost declarat în conflict de interese. Foto: Hepta

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat, luni, în cadrul podcastului „De fapt.ro” că, după ce își va pierde mandatul de primar al Timișoarei, cel mai probabil va fi angajat de USR și va primi de la partid echivalentul salariului pe care îl încasa în funcția de edil. El susține că aceasta ar fi soluția „cea mai transparentă” în ceea ce privește sursa veniturilor sale.

El a mai subliniat că echipa sa de la primărie va rămâne, astfel că funcția de primar va fi preluată de un viceprimar USR.

„În primul rând trebuie să spun că o să rămân primarul ales de timișoreni. În 2024 m-au ales pentru un mandat de patru ani și cum să spun, această alegere rămâne chiar dacă printr-un abuz acuma cel mai probabil mi se va înceta mandatul de primar.

În primul rând și asta pentru mine și pentru timișorenii mei să zicem e cel mai important: echipa mea la primărie rămâne. O să preia un viceprimar USR, am doi viceprimari USR. O să preia atribuțiile Ruben Lațcău, o să preia atribuțiile de primar. Deci, nu, în managementul de zi cu zi nu se schimbă nimic și viziunea mea merge mai departe”, a mai declarat Dominic Fritz, pentru sursa citată.

Potrivit declarațiilor sale, Dominic Fritz ar urma să încaseze de la USR salariul pe care îl încasa ca primar al Timișoarei.

„Da, cel mai probabil așa va fi. O să fiu angajat, să zicem, la partid, o să primesc salariul meu de primar nu mai mult, nu mai puțin acolo. Și cred că este corect așa pentru că evident că să zicem foarte populist aș putea spune acuma gata, nu iau bani de la partid. Dar în al doilea podcast o să mă întrebați: «Domnule Friz, din ce trăiți?» Și nu vreau să existe vreo suspiciune că nu știu, aș fi dependent de alții”, a mai precizat liderul USR.

Amintim că Președintele Nicușor Dan a promulgat, vineri, 28 august, Legea ANI, cu „amendamentul Fritz”, astfel că primarul Timișoarei, Dominic Fritz, își va pierde mandatul de primar.

Legea a fost votată miercuri, 26 august, cu 106 voturi „pentru” și 19 voturi „împotrivă”, după un parcurs legislativ extrem de disputat.

Ce prevede „amendamentul Fritz” din Legea ANI

Controversatul „amendament Fritz”, depus de PSD la Legea ANI, stabileşte că aleşii aflaţi în funcţie, pentru care s-a constatat definitiv incompatibilitatea sau conflictul de interese anterior noii legi, îşi pierd mandatul în termen de 30 de zile.

Amendamentul a fost contestat la CCR și de un grup de parlamentari de la USR și PNL, dar și de președintele Nicușor Dan. Contestatarii au invocat încălcarea Articolului 15 din Constituţie, susţinând că legea dispune numai pentru viitor şi nu poate adăuga sancţiuni noi (pierderea mandatului actual) unor fapte şi situaţii juridice deja finalizate sub vechea lege.

Această prevedere a fost interpretată ca având o „ţintă fixă”, respectiv primarul Timişoarei, Dominic Fritz, dar şi alţi aleşi locali aflaţi în situaţii similare. Peste 120 de persoane sunt vizate de „amendamentul Fritz” din Legea ANI.