Nicuşor Dan a promulgat legea care interzice agresorilor sexuali să lucreze în școli, spitale sau centre pentru vulnerabili

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a promulgat miercuri legea depusă de senatorul USR Ştefan Pălărie prin care se interzice explicit agresorilor sexuali condamnaţi, înscrişi în Registrul Agresorilor Sexuali, să lucreze sau să facă voluntariat în orice instituţie care presupune contact direct cu copii sau vârstnici, potrivit Agerpres.

Legea a fost iniţiată de senatorul USR Ştefan Pălărie. El a precizat că au fost necesari doi ani de negocieri şi dezbateri pentru adoptarea actului normativ.

"Unele bătălii duse în Parlament ajung să dureze nedorit de mult. Ani de zile. Dar asta nu le face mai puţin importante. Legea promulgată astăzi de Cotroceni, după 2 ani de negocieri şi dezbateri aduce un mare ajutor persoanelor vulnerabile. Prea mult timp, potenţiale victime ale prădătorilor sexuali au fost lăsate în voia sorţii: copii, femei, persoane cu dizabilităţi, vârstnici, cât şi alte persoane vulnerabile.

Prin această lege vom oferi mai multă siguranţă în şcoli, spitale, azile şi alte instituţii care lucrează cu persoanele vulnerabile. Putem interzice agresorilor să mai lucreze cu acestea, poliţia poate şti unde sunt si ce fac", a transmis senatorul Ştefan Pălărie, conform unui comunicat USR.

Noua lege prevede că în registru vor fi înscrise şi informaţii privind locul de muncă al agresorului. De asemenea, persoanele înscrise în registru vor fi obligate să anunţe poliţia dacă încheie un contract de muncă sau de voluntariat.

Registrul agresorilor sexuali a fost creat în 2019. În prezent, conţine informaţii despre 65.000 de persoane, searată în comunicat.