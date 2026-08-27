Dominic Fritz, furios după Legea ANI. Atac dur la PNL și la Președintele Nicușor Dan. ”Nu știu dacă această echidistanță ne ajută”

Dominic Fritz (foto, centru) a lansat atacuri la PNL și la președintele Nicușor Dan după adoptarea Legii ANI și după eșecul adoptării Legii salarizării. Foto: Hepta

Președintele USR, Dominic Fritz, a lansat, joi, atacuri la PNL și la președintele Nicușor Dan, la o zi după ce Parlamentul a votat Legea ANI cu tot cu amendamentul care pune capăt mandatului său de primar al Timișoarei.

Revenit în țară din concediu, Fritz a declarat la Digi 24 că, în opinia sa, PNL a greșit când a votat proiectul în forma modificată de Legislativ, pentru a fi pus în acord cu observațiile Curții Constituționale.

În ceea ce-l privește pe președintele Dan, Fritz a vizat "echidistanța" cu care șeful statului a culpabilizat în mod egal formațiunile parlamentare pentru eșecul în cazul Legii salarizării.

"Nu ştiu dacă această echidistanţă ne ajută", a comentat șeful USR.

Dominic Fritz: Relaţia cu PNL a fost una pragmatică

"Relaţia cu PNL întotdeauna a fost una pragmatică.

Noi am făcut o constatare: că, în acest moment, mai multe forţe trebuie să se unească pentru a opri, pe de o parte, un pericol de nebuni extremişti de partea de extremă dreaptă şi, pe de altă parte, un PSD care a pierdut orice fel de busolă morală şi care face totul pentru a a-şi umple 'cutiile de pantofi' şi care opreşte orice încercare de reformă.

Şi în această situaţie este nevoie ca toate forţele de centru, toate forţele care vor o Românie care livrează pentru oameni, să lucreze împreună. Şi asta e mai important decât anumite orgolii", a spus Dominic Fritz.

El a fost întrebat dacă va colabora în continuare cu Bolojan.

"În continuare, credem că asta este o direcţie. Că nu fiecare decizie a PNL este corectă, că există un anumit reflex după mulţi ani de colaborare cu PSD, asta e clar. Dar astea sunt luptele pe care trebuie să le ducă ei la ei în interior", a răspuns el.

"Cred că (votul PNL la Legea ANI) a fost o greşeală, pentru că statul de drept nu are preţ, în primul rând.

Iar în al doilea rând, eu nu cred că va fi posibil, pentru Comisia Europeană, să ne ramburseze 770 de milioane de euro, dacă încălcăm grav şi în mod direct legislaţia europeană. Nu doar e vorba de Constituţia României aici, ci şi de dreptul european", a contiunuat preşedintele USR comentariul vizavi de votul parlamentarilor liberali în favoarea legii ANI.

Fritz nu-și dă demisia

Dominic Fritz a fost întrebat şi dacă s-a gândit să demisioneze din funcţia de primar al Timişoarei, după adoptarea Legii ANI.

"Să zicem că mi-aş da demisia. Legea tot e în vigoare şi tot contravine dreptului european. Nu e despre mine. Este despre Constituţie şi despre dreptul european - că nu poţi inventa o sancţiune retroactivă.

De ce să îmi dau demisia, dacă eu m-am dus în faţa timişorenilor şi mi-au dat un mandat de patru ani? Mi-au dat un mandat de patru ani şi până în ultima zi eu nu mă voi ascunde de acest mandat. Şi nu voi abandona Timişoara, în niciun caz.

Ar fi grav să ne lăsăm călcaţi pe picioare de un sistem de borfaşi care încalcă orice fel de linie roşie şi oricine crede azi că e doar vorba despre Fritz - care, oricum, e un 'ciudat', un neamţ - mâine poate să fie altcineva.

Şi tocmai asta este valoarea statului de drept: indiferent cum îţi place ţie sau nu de ăla sau de altul, regulile sunt aceleaşi pentru toată lumea", a răspuns șeful USR.

Dominic Fritz: Eu nu îmi asum eșecul atribuit de președinte partidelor pe Legea salarizării

Dominic Fritz a comentat, la Digi 24, situația apărută după ce Legea salarizării nu a mai putut fi adoptată în termenul util pentru respectarea jalonului PNRR.

Președintele Nicușor Dan a atribuit partidelor parlamentare acest eșec, însă Fritz respinge interpretarea președintelui.

"Eşecul este al celor care au refuzat să voteze acest proiect.

USR a spus: 'chiar dacă sunt multe lacune în varianta actuală, ne-am fi asumat să votăm pentru acest proiect'. Tocmai pentru că şi acum există extrem de multe inechităţi în sistem.

Sunt oameni extrem de dezavantajaţi, momentan, în sistemul public şi ar fi fost o ocazie să creăm mai multă echitate în interiorul sistemului public.

Deci, aici nu este o chestie împotriva funcţionarilor.

Tocmai de aceea eu nu îmi asum acest eşec. USR ar fi votat această lege. De aceea, nu ştiu dacă ne ajută această echidistanţă (culpabilizarea tuturor partidelor, n.r.), ca să o numim aşa, a președintelui.

Eu cred că trebuie să constatăm foarte clar că PSD, în primul rând, nu a vrut să treacă această lege, pentru că n-au vrut să-şi asume că nu putem să satisfacem toate poftele tuturor în acelaşi timp.

PSD n-a vrut să spună în faţa propriilor alegători adevărul - că există o limită. De aceea, de ani de zile, au tergiversat acest proiect", a afirmat Fritz.