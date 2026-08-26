Nicușor Dan anunță eșecul final pe Legea Salarizării. „Partidele își asumă împreună pierderea celor 770 de milioane de euro”

2 minute de citit Publicat la 19:47 26 Aug 2026 Modificat la 19:47 26 Aug 2026

Nicușor Dan. sursa foto: Hepta

Președintele Nicușor Dan a anunțat, miercuri seară, că negocierile pe legea salarizării s-au încheiat fără rezultat. Cele patru partide implicate – PSD, PNL, USR și UDMR – nu au reușit să cadă de acord asupra unei reforme pe care șeful statului o descrie drept esențială pentru întregul sistem bugetar.

Administrația Prezidențială a preluat rolul de mediator încă din luna mai și a găzduit discuțiile dintre cele patru formațiuni, spune Președintele. Rezultatul, însă, a lipsit.

„Din păcate, în ciuda negocierilor intense din ultimele luni, cele patru partide nu au ajuns la un consens politic și social asupra legii”, a declarat președintele României.

Nicușor Dan susține că amânările repetate au transformat această reformă într-o criză.

„Această reformă esențială pentru întregul sistem bugetar nu ar fi trebuit să fie amânată ani la rând, începând din 2022. Am ajuns astfel ca un subiect atât de complicat și cu implicații sociale și economice majore să fie dezbătut sub o uriașă presiune a timpului”, a spus el.

„Partidele și-au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect al legii în Parlament, asumându-și împreună, conform acordului politic, pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR”, a mai precizat șeful statului.

Nicușor Dan mai susține că partidele și-au asumat, totuși, adoptarea legii până la finalul anului și respectarea anvelopei salariale convenite cu Comisia Europeană – o limită care, a avertizat el, nu va putea satisface toate cererile sindicatelor.

„Munca desfășurată în aceste luni și discuțiile cu sindicatele au clarificat foarte multe aspecte tehnice, legea fiind aproape finalizată din punct de vedere tehnic”, a spus președintele.

Cum va fi împărțită anvelopa între diferitele categorii profesionale rămâne, în viziunea sa, o decizie exclusiv politică.

„Decizia politică a partidelor va stabili cum va fi distribuită anvelopa salarială între diferitele categorii profesionale și, implicit, nivelul veniturilor pentru fiecare categorie profesională din sistemul bugetar”, se mai precizează în declarația președintelui Nicușor Dan, publicată de Administrația Prezidențială.

Cearta dintre PSD și PNL pe seama eșecului

Ratarea reformei a declanșat un schimb dur de acuzații între cei doi foști parteneri de coaliție, în condițiile în care România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR dacă jalonul aferent nu este îndeplinit până pe 31 august.

PSD a transmis printr-un comunicat că vina aparține integral liberalilor și premierului demis Ilie Bolojan.

Social-democrații susțin că proiectul a fost ținut „la secret” luni la rând, fără consultări reale, și că nici în ultimul moment PNL nu a depus efectiv un text în Parlament: „nici măcar acum, în al 12-lea ceas al PNRR”, partidul premierului demis nu ar fi înaintat un proiect de lege privind salarizarea bugetară.

PSD a mai calificat ultima variantă a legii drept mai proastă decât toate cele anterioare și respinsă atât de sindicate, cât și de Comisia Europeană, acuzând „incompetenței celor care însă se mai agață de scaunele guvernamentale din care au fost demiși de Parlament”.

De cealaltă parte, PNL a ripostat, acuzând PSD că blochează „cu bună ştiinţă” adoptarea legii.

Liberalii vorbesc despre o tactică deliberată de tergiversare.

„Amânările PSD nu sunt şi n-au fost niciodată motivate de găsirea unei soluţii legislative mai bune; aceste amânări au reprezentat strategia cinică a PSD de a forţa ratarea legii”, se arată în comunicatul partidului.

PNL a amintit și că Ministerul Muncii a fost condus de PSD aproape cinci ani, fără ca legea salarizării unitare din PNRR să fie finalizată în acest interval.

Miza reformei depășește, însă, jalonul european. Noul proiect al legii ar aduce creșteri pentru peste 92% dintre angajații din sănătate, potrivit Federației „Solidaritatea Sanitară”, deși o categorie restrânsă de salariați – între 0,81% și 2,66%, în funcție de nivelul la care s-ar acorda sporurile – ar putea înregistra scăderi de venit.