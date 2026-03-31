Cum arată cutiile pline cu bani găsite în casă la fostul șef de cabinet al lui Grindeanu: Procurorii DNA au numărat sute de mii de euro

Cutiile pline cu bani găsite în casa șefului ARR, Cristian Anton, 31 martie 2026. Sursa foto: Antena 3 CNN

În timpul unor percheziții efectuate marți de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) acasă la Cristian Anton, șeful Autorității Rutiere Române (ARR), anchetatorii au descoperit sute de mii de euro cash, ascunși în cutii de carton, potrivit imaginilor difuzate de Antena 3 CNN și surselor din anchetă. Suma ridicată de anchetatori este de aproximativ 350.000 de euro în numerar, dintre care 77.000 de lei, iar restul euro.

Operațiunea DNA de marți dimineață a avut loc în contextul unei anchete penale care îl vizează pe Anton, fostul șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu din perioada când acesta era ministrul Transporturilor, și alte persoane bănuite de fapte de corupție și acte ilicite în domeniul examinărilor pentru atestate profesionale și în cadrul Autorității Rutiere Române.

În urmă cu puțin timp, Cristian Anton a fost adus de procurori la sediul ministerului Transporturilor, acolo unde se află sediul ARR.

Imaginile difuzate de Antena 3 CNN surprind mai multe cutii de carton pline cu bancnote, ridicate de anchetatori de la acesta din casă, ca probe în dosar.

Ancheta, potrivit surselor citate, ar include suspiciuni de trafic și cumpărare de influență, dare de mită, dar și alte fapte conexe, legate de atribuirea de certificate de competență profesională pentru șoferi profesioniști.

Anchetatorii suspectează că membrii rețelei ar fi încasat sume cuprinse între 600 și 1.500 de euro pentru furnizarea subiectelor sau facilitarea promovării examenelor necesare obținerii atestatelor profesionale pentru șoferii din transportul de marfă.

După finalizarea acțiunii de ridicare a probelor și a audierilor preliminare, Cristian Anton urmează să fie adus în scurt timp la sediul DNA pentru a fi audiat oficial în acest dosar și, cel mai probabil, pentru a i se aduce acuzații în baza probelor colectate, inclusiv a banilor găsiți în cutii.

Procurorii anticorupție nu au făcut încă declarații oficiale privind detaliile exacte ale anchetei sau modul în care acești bani au ajuns la domiciliul lui Anton, dar imaginile și probele colectate urmează să fie analizate în continuare pentru stabilirea întregii palete de fapte penale posibile.