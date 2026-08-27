Prima reacție a lui Dominic Fritz după votul final pe Legea ANI. "De ce să îmi dau demisia?"

Liderul USR Dominic Fritz a avut joi prima reacție după ce plenul Senatului a adoptat Legea ANI, inclusiv cu amendamentul care îl vizează. FOTO: INQUAM PHOTOS - Virgil Simonescu

Liderul USR Dominic Fritz a avut joi prima reacție după ce plenul Senatului a adoptat Legea ANI, inclusiv cu amendamentul care îl vizează. Fritz s-a întors joi din concediu și a spus că nu are de ce să își dea demisia din funcția de primar al Timișoarei.

"De ce sa îmi dau demisia? Am fost ales de oamenii din Timișoara", a declarat el, pe Aeroportul Otopeni.

Plenul Senatului a adoptat Legea ANI, în forma votată după reexaminare și de Camera Deputaţilor. S-au înregistrat 106 de voturi „pentru”, inclusiv de la PNL și AUR, şi 19 „contra”. Forma finală a legii, care va merge spre promulgare la Nicușor Dan, conține și controversatul „amendament Fritz”. „Amendamentul Fritz”, depus de PSD la Legea ANI, stabileşte că aleşii aflaţi în funcţie, pentru care s-a constatat definitiv incompatibilitatea sau conflictul de interese anterior noii legi, îşi pierd mandatul în termen de 30 de zile.

Votul final din Senatul României pe Legea ANI, care include „amendamentul Fritz” contestat de USR, a provocat o ruptură totală în alianța dintre USR și PNL. Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, i-a acuzat pe liberali că au „închis ochii” la „suprapedeapsa politică” din acest proiect, iar decizia corectă ar fi fost respingerea legii. La rândul său, liderul senatorilor USR a declarat că după acest vot relația partidului cu PNL va fi evaluată.

Ilie Bolojan a explicat, miercuri, de ce PNL a votat Legea ANI, cu tot cu controversatul „amendament Fritz”, deși liberalii spun că nu sunt de acord cu prevederea care poate duce la pierderea mandatului de primar de către Dominic Fritz. Premierul interimar a spus că votul a fost unul greu și numește modificarea „profund imorală și incorectă”, dar susține că partidul a ales să nu pună în pericol fondurile europene și credibilitatea României. În același timp, promite că PNL va încerca ulterior să corecteze legea și spune că liberalii vor fi alături de USR în acest demers.

În urmă cu două zile, două dintre cele mai mari grupuri politice din Parlamentul European, PPE și Renew Europe, i-au cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să nu aprobe plata a 770 de milioane de euro către România dacă noua lege privind integritatea nu este modificată, scrie Politico. Manfred Weber și Valérie Hayer cereau Comisiei Europene să analizeze nu doar „amendamentul Fritz”, ci întreaga reformă a legislației privind integritatea. Ei invocă inclusiv posibile probleme legate de slăbirea unor obligații de transparență și de proporționalitatea sancțiunilor.

Ulterior, președintele PPE, Manfred Weber, a publicat această scrisoare. Într-un mesaj în care spune că România trebuie să respecte la timp reformele asumate prin PNRR pentru a nu risca pierderea fondurilor europene, Weber subliniază că respectarea statului de drept și a valorilor europene trebuie să fie o condiție esențială pentru accesarea banilor.

La rândul său, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, marți seară, că avea cunoștință încă de luni despre demersul PPE. Bolojan a insistat că nu este vorba despre o tăiere a banilor, ci despre o clarificare menită să prevină eventuale pierderi.