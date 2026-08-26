Scandal în AUR pe „amendamentul Fritz”. Petrișor Peiu refuză să voteze și amenință că își dă demisia dacă partidul o va face

George Simion și Petrișor Peiu, într-o conferință de presă la sediul AUR. Foto: Agerpres

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR și unul dintre oamenii importanți ai partidului, anunță că nu va participa miercuri la votul din Senat asupra legii integrității care conține așa-numitul „amendament Fritz”. Mai mult, el spune că își va da demisia din funcția de lider de grup dacă AUR va vota în favoarea legii, scrie G4Media.

UPDATE: 9:50 Ulterior, Petrișor Peiu a scris, într-un mesaj pe Facebook, că, la Camera Deputaților, „deputații AUR au votat împotrivă, fără sa se consulte cu mine”.

„Un politician, la fel ca orice om, poate să se nască frumos sau urât, deștept sau prost. Nimeni nu își poate alege, la naștere, aceste însușiri. Dar oricine își poate dobândi onoarea și își poate păstra libertatea. Libertatea care nu te ține dependent de alții, libertatea care îți permite să alegi singur.

Adevărul despre legea integrității incluzând amendamentul Fritz este următorul: pe 30 iulie , propunerea de lege a venit la Senat. Eu le-am propus colegilor de la AUR să votăm pentru lege, după ce în comisii noi susținuserăm amendamentul Fritz. Colegii mei senatori AUR s-au abținut, în pofida cererii mele, ascultând o altă propunere. Evident că mulți au criticat AUR atunci.

După multe aventuri și după ocolul la CCR, legea a ajuns la Camera Deputaților în forma de acum. Deputații AUR au votat împotrivă, fără sa se consulte cu mine. Astăzi, legea urmează a se vota la Senat și două trusturi de presa mă acuză pe mine ca nu ii las pe senatorii AUR să voteze legea și că astfel trădez (pe cine? ce?)”, a scris el.

Astfel, el reiterează faptul că nu va participa la votul din Senat, „deoarece cred ca senatorii AUR ar fi fost bine să mă asculte încă de pe 30 iulie”.

„Oricine știe ca eu nu am impus niciunui coleg niciodată modul în care sa voteze. La grup am stabilit mereu în mod democratic cum sa votam, dar și în acest caz cine avea alta opțiune decât grupul a fost liber sa voteze conform propriei convingeri. Deci cum as putea eu impune un anumit vot vreunui senator AUR?

Asa cum am spus, eu nu voi participa la acest vot, cum nu am participat nici la celelalte, deoarece cred ca senatorii AUR ar fi fost bine să mă asculte încă de pe 30 iulie. Aici intervine onoarea. Onoarea de a nu vota azi ceea ce ai respins ieri. Sau măcar de a explica de ce ai făcut-o.

Eu sunt un om liber, nu am luat nimic de la nimeni, nu datorez nimic nimănui. Tocmai de aceea mi se aruncă mie responsabilitatea unei decizii pe care nu am luat-o eu și la care nici nu am participat.

Asta este plata pentru naivitatea de a crede în onoare în politică. Dar rămân liber și convins că politica se face altfel, cu consecvență, cu transparență și cu cinste. Fără populisme inutile și mincinoase. Și cu ideea că un partid are nevoie de autonomie de decizie dacă vrea să conteze”, a mai transmis Peiu.

Știre inițială

Întrebat de publicație de ce a decis să nu participe la vot, Peiu a răspuns: „Pentru că nu pot accepta să fac ceva azi și mâine altceva”.

Tot pentru G4Media, senatorul AUR a precizat că este gata să demisioneze din funcția de lider al grupului parlamentar dacă partidul va susține legea în forma care include prevederea controversată.

Nu este prima dată când Peiu amenință cu demisia din cauza unei decizii politice a partidului. El făcuse un anunț asemănător și înaintea votului pentru Guvernul Veștea, susținut de PSD și de președintele Nicușor Dan. În cele din urmă, parlamentarii AUR au ales atunci să părăsească sala în momentul votului.

De asemenea, poziția lui Peiu este în linie cu votul său anterior. Pe 5 august, când Legea integrității a trecut de Senat cu sprijinul PSD și AUR, majoritatea senatorilor AUR au votat „pentru”, însă Peiu, deși prezent, nu a votat. Singurul senator AUR care a votat atunci împotrivă a fost Cristian Șipoș.

Pe 11 august, liderul senatorilor AUR declara că el nu ar fi depus amendamentul prin care obligațiile privind declarațiile de avere și de interese erau extinse și la persoanele aflate în „relații asemănătoare acelora dintre soți” cu demnitarii. Peiu explica atunci că lupta politică ar trebui dusă cu adversarii politici, nu cu familiile sau apropiații lor. „Nu pot să mă bat cu copiii sau nepoții, sau soacra oponentului politic. Trebuie să mă bat cu oponentul politic în soluții pentru țară”, spunea senatorul AUR.

Amendamentul fusese propus de AUR și a provocat un scandal inclusiv pentru că formula „persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți” nu avea o definiție juridică clară. Pe 17 august, Curtea Constituțională a declarat în unanimitate neconstituțională sintagma respectivă.

Scandalul cu „amendamentul Fritz”

Prevederea a fost introdusă în legea integrității, act normativ care reprezintă un jalon din PNRR, și a fost votată de PSD și AUR.

Amendamentul permite încetarea mandatului unor aleși locali în cazul unor decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese, inclusiv pentru situații anterioare intrării în vigoare a noii legi. Tocmai de aici a apărut controversa legată de Dominic Fritz, primarul Timișoarei și președintele USR, care are o decizie definitivă într-un dosar de conflict de interese administrativ.

Criticii susțin că noua prevedere ar putea fi aplicată retroactiv și că ar fi fost construită astfel încât să îl lovească direct pe Fritz.

Legea a ajuns și la Curtea Constituțională, unde prevederea a fost declarată constituțională de majoritatea judecătorilor.