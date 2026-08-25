Legea ANI ar trebui votată, inclusiv cu amendamentul "anormal", spune Bolojan. "O corectăm ulterior"

1 minut de citit Publicat la 22:43 25 Aug 2026 Modificat la 22:43 25 Aug 2026

Prmierul demis al României, Ilie Bolojan. Foto: Hepta

Legea ANI, întoarsă în Parlament după contestarea la Curtea Constituțională, ar trebui votată chiar dacă include "amendamentul anormal" care-l vizează pe liderul USR, Dominic Fritz, a declarat marți seară premierul Ilie Bolojan, președinte al PNL, într-o emisiune la Digi 24.

Proiectul se află în prezent pe circuitul legislativ pentru votul decizional.

"Amendamentul Fritz", în baza căruia președintele USR ar urma să își piardă mandatul de primar al Timișoarei, a trecut testul de constituționalitate, după ce a fost contestat la CCR de parlamentarii Uniunii "Salvați România" (USR) și de președintele Nicușor Dan.

Un alt amendament, depus de AUR și referitor la obligativitatea partenerilor politicienilor de a-și publica declarațiile de avere, a fost declarat neconstituțional, iar legea trebuie acum corectată potrivit deciziei Curții Constituționale.

Chiar în varianta în care include "amendamentul Fritz", legea trebuie votată, fiind o condiționalitate pentru jalonul PNRR care prevede 770 de milioane de euro pentru România, a spus, marți, Bolojan.

Bolojan: Să fie întâi votată legea, anormalitatea va fi corectată ulterior"

"Consider că și această lege trebuie votată, inclusiv dacă are în corpul ei acel amendament anormal, care este legat de o persoană.

Dar pentru România este foarte important să nu piardă acești bani.

Sunt, totuși, 770 de milioane de euro (care se pot pierde în câteva zile, în cazul neîndeplinirii condiționalităților, n.r.), în timp ce corectarea dieser anormalități trebuie făcută în perioada următoare", a explicat prim-ministrul interimar.