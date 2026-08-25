Șeful PPE publică scrisoarea prin care cere Comisiei să verifice dacă România mai poate primi banii din PNRR după „amendamentul Fritz"

Șeful PPE cere Comisiei Europene să clarifice rapid dacă noua Lege a Integrității îndeplinește cerințele jalonului. Foto: Getty Images

Președintele PPE, Manfred Weber, a publicat marți scrisoarea prin care cere Comisiei Europene să verifice dacă România ar trebui să primească în continuare fondurile din PNRR, în contextul controversatului „amendament Fritz”. Într-un mesaj în care spune că România trebuie să respecte la timp reformele asumate prin PNRR pentru a nu risca pierderea fondurilor europene, Weber subliniază că respectarea statului de drept și a valorilor europene trebuie să fie o condiție esențială pentru accesarea banilor.

Șeful PPE cere Comisiei Europene să clarifice rapid dacă noua Lege a Integrității îndeplinește cerințele jalonului. Miza este de 770 de milioane de euro, bani pe care România nu trebuie să îi piardă, susține liderul PPE.

"Respectarea valorilor europene și a statului de drept trebuie să fie o condiție esențială pentru accesarea fondurilor europene. Grupul PPE nu vrea ca România să piardă niciun euro din fondurile europene care îi sunt alocate prin PNRR. Îndeplinirea corectă și la timp a reformelor asumate prin PNRR este esențială pentru ca România să beneficieze integral de fondurile europene care îi sunt alocate.

De aceea, scrisoarea transmisă de Grupul PPE și Renew oferă Comisiei Europene posibilitatea de a clarifica rapid dacă actuala formă a noii Legi a Integrității din România îndeplinește cerințele jalonului sau dacă sunt necesare modificări suplimentare.

Este esențial ca această clarificare să vină rapid, astfel încât România să poată face, dacă este nevoie, toate ajustările necesare și să îndeplinească jalonul în termen. Miza este una majoră: România trebuie să încaseze cele 770 de milioane de euro și să nu piardă niciun euro din PNRR", a scris Manfred Weber pe Facebook.

Solicitarea PPE și Renew Europe

Precizările vin în contextul în care PPE și Renew Europe, au cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să nu aprobe plata a 770 de milioane de euro către România dacă noua lege privind integritatea nu este modificată, potrivit relatărilor Politico. În centrul disputei se află „amendamentul Fritz”, care ar putea duce la încetarea mandatului primarului Timișoarei și liderului USR, Dominic Fritz.

Solicitarea apare într-o scrisoare semnată de liderul PPE, Manfred Weber, și de președinta Renew Europe, Valérie Hayer, trimisă pe 24 august Ursulei von der Leyen. Cei doi cer Comisiei Europene să transmită rapid Bucureștiului că banii din Mecanismul de Redresare și Reziliență nu vor fi eliberați dacă reforma nu respectă statul de drept și legislația europeană.

Comisia Europeană a precizat că Legea ANI va fi evaluată în cadrul celei de a şasea şi ultima cerere de plată, care nu a fost încă depusă de autorităţile române.

"Putem confirma primirea scrisorii şi vom răspunde în termenul adecvat", a răspuns un purtător de cuvânt al CE.

"Legea privind integritatea va fi evaluată de Comisie în cadrul celei de a şasea şi ultima cerere de plată, care nu a fost încă depusă de autorităţile române. Ca în cazul tuturor statelor membre, serviciile Comisiei sunt angajate cu autorităţile române în discuţii tehnice care susţin implementarea Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă până la termenul-limită de 31 august 2026. Nu putem face alte comentarii în acest stadiu", se mai menţionează în răspunsul purtătorului de cuvânt al CE.

Delegația PSD din Parlamentul European susține că PNL și USR trebuie să explice dacă sprijină demersul liderilor PPE și Renew Europe privind plata celor 770 de milioane de euro din PNRR alocate României.