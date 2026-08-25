PSD cere PNL și USR să spună dacă susțin scrisoarea PPE și Renew prin care se solicită tăierea banilor din PNRR pentru România

3 minute de citit Publicat la 17:42 25 Aug 2026 Modificat la 17:46 25 Aug 2026

Delegația PSD în Parlamentul European consideră inacceptabil ca disputele politice interne să fie transferate la nivel european. Foto: Getty Images

Delegația PSD din Parlamentul European susține că PNL și USR trebuie să explice dacă sprijină demersul liderilor PPE și Renew Europe privind plata celor 770 de milioane de euro din PNRR alocate României.

„Președintele Partidului Popular European, familia politică europeană din care face parte PNL, și lidera Renew Europe, familia politică europeană a USR, au transmis o scrisoare președintei Comisiei Europene prin care solicită intervenția executivului european cu privire la legea integrităţii și cer ca plata celor 770 de milioane de euro să fie condiționată de modificarea prevederilor contestate.

Considerăm că PNL și USR au obligația să explice dacă susțin această intervenție a propriilor familii politice europene și dacă își asumă riscul blocării unor fonduri importante pentru România”, au transmis social-democrații, într-un comunicat de presă.

Totodată, social-democrații susțin că există o contradicție între pozițiile celor două partide de la București și demersurile familiilor lor politice de la Bruxelles.

„Contradicția dintre pozițiile de la București și acțiunile de la Bruxelles este evidentă

PNL a votat în Camera Deputaților în favoarea legii privind integritatea, în timp ce PPE contestă la nivel european forma adoptată.

USR a votat împotriva legii, iar Renew Europe participă acum la demersul prin care Comisiei Europene i se cere să condiționeze plata fondurilor către România. Proiectul a fost adoptat în Camera Deputaților cu 183 de voturi pentru, 84 împotrivă și trei abțineri, cu voturile PSD și PNL, în timp ce USR a votat împotrivă.

Delegația PSD în Parlamentul European consideră inacceptabil ca disputele politice interne să fie transferate la nivel european cu riscul afectării intereselor financiare ale României.

Niciun interes de partid și niciun politician nu pot fi mai importante decât fondurile europene destinate românilor.

PSD a demonstrat responsabilitate în această etapă decisivă pentru finalizarea PNRR.

Deși se află în opoziție, parlamentarii social-democrați au contribuit la formarea majorităților necesare pentru adoptarea legislației aferente jaloanelor restante, inclusiv în cazul legii privind integritatea”, se mai arată în comunicat.

PSD susține că disputele politice interne nu ar trebui transferate la nivel european, dacă acest lucru ar putea afecta fondurile europene destinate României.

Social-democrații afirmă că parlamentarii partidului au contribuit, deși se află în opoziție, la adoptarea legislației necesare pentru îndeplinirea jaloanelor restante din PNRR, inclusiv a legii privind integritatea.

„PSD a demonstrat responsabilitate în această etapă decisivă pentru finalizarea PNRR. Deși se află în opoziție, parlamentarii social-democrați au contribuit la formarea majorităților necesare pentru adoptarea legislației aferente jaloanelor restante, inclusiv în cazul legii privind integritatea.

Nu poți solicita PSD să contribuie prin vot la îndeplinirea jaloanelor PNRR și, după obținerea majorității necesare în Parlamentul României, să susții sau să accepţi demersuri la Bruxelles prin care validarea acestor jaloane este pusă sub semnul întrebării.

Delegația PSD atrage atenția și asupra discursului dublu folosit în relația cu instituțiile europene. Atunci când sunt promovate măsuri nepopulare, inclusiv în discuțiile privind reforma salarizării, opiniei publice i se spune că „Bruxelles-ul cere” sau că „ne obligă Comisia Europeană”.

Atunci când rezultatul unei decizii politice de la București nu convine, aceleași instituții europene sunt chemate să intervină, chiar cu riscul afectării fondurilor alocate României”, au mai transmis aceștia.

Totodată, social-democrații mai susțin că „Uniunea Europeană nu poate fi folosită drept justificare pentru decizii nepopulare la București și transformată în instrument de presiune politică atunci când un partid pierde un vot în Parlament”.

În final, social-democrații cer conducerilor PNL și USR să răspundă dacă susțin demersul liderilor PPE și Renew Europe, dacă au solicitat sau susținut intervenția familiilor lor politice europene și dacă își asumă eventualele consecințe asupra plății celor 770 de milioane de euro către România.

„În acest context, Delegația PSD în Parlamentul European solicită conducerilor PNL și USR să răspundă public la trei întrebări: susțin demersul liderilor PPE și Renew Europe? Au solicitat sau au susținut intervenția familiilor lor politice europene în acest caz? Își asumă eventualele consecințe asupra plății celor 770 de milioane de euro către România?

În etapa finală de implementare a PNRR, toate forțele politice responsabile au obligația să contribuie la protejarea intereselor României, la finalizarea reformelor și investițiilor și la atragerea unei sume cât mai mari din fondurile europene disponibile.

Delegația PSD în Parlamentul European va continua să apere interesele României la nivel european și să susțină toate demersurile care permit țării noastre să beneficieze integral de fondurile care îi sunt alocate.

Niciun interes politic și niciun politician nu valorează 770 de milioane de euro din banii destinați României”, a mai transmis Delegația Partidului Social Democrat în Parlamentul European.