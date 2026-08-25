Reacția Comisiei Europene la scrisoarea PPE și Renew prin care se cere tăierea banilor din PNRR pentru legea ANI

Legea trebuie promulgată până la 31 august pentru a nu se pierde cele 770 de milioane de euro. Foto: Getty Images

Legea ANI va fi evaluată în cadrul celei de a şasea şi ultima cerere de plată, care nu a fost încă depusă de autorităţile române, anunță Comisia Europeană, citată de Agerpres, precizând că serviciile CE sunt angajate cu acestea în discuţii tehnice care susţin implementarea PNRR până la termenul-limită de 31 august 2026.



Grupurile politice Partidul Popular European (PPE, centru-dreapta) şi Renew Europe (liberal) din Parlamentul European i-au solicitat preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să transmită fără echivoc României că plata fondurilor din Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă este condiţionată de implementarea reformelor în respectarea deplină a principiilor statului de drept, dreptului UE, standardelor privind drepturile omului şi recomandărilor Comisiei de la Veneţia, referire la aşa-numitul "amendament Fritz" adoptat recent de Parlamentul român, potrivit unei scrisori la care a avut acces Politico.



Preşedintele grupului PPE, Manfred Weber, şi lidera grupului Renew Europe, Valérie Hayer, îi atrag atenţia în scrisoare şefei executivului UE "asupra preocupării grave pentru respectarea statului de drept în România şi a riscului ca plata a 770 de milioane de euro din Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă (MRR) să contribuie neintenţionat la subminarea democraţiei româneşti" şi solicită "atenţia şi acţiunea urgentă a Comisiei."



Cei doi lideri susţin în scrisoare că "Parlamentul României a adoptat recent o lege care afectează direct mandatul unui ales oficial, Dominic Fritz, primarul Timişoarei, provocând preocupări că legislaţia a fost menită să vizeze un singur caz individual şi nu o chestiune generală legală".



Amendamentul adoptat de parlament ar încălca atât principii precum neretroactivitatea legii şi interdicţia utilizării instrumentelor juridice împotriva adversarilor politici, cât şi dreptul Uniunii, întrucât Domic Fritz este cetăţean german ales în România în exercitarea drepturilor conferite de articolul 22 alineatul (1) din Tratatul de Funcţionare a UE, au transmis cei doi semnatari.



"Putem confirma primirea scrisorii şi vom răspunde în termenul adecvat", a răspuns un purtător de cuvânt al CE unei întrebări din partea AGERPRES.



"Legea privind integritatea va fi evaluată de Comisie în cadrul celei de a şasea şi ultima cerere de plată, care nu a fost încă depusă de autorităţile române. Ca în cazul tuturor statelor membre, serviciile Comisiei sunt angajate cu autorităţile române în discuţii tehnice care susţin implementarea Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă până la termenul-limită de 31 august 2026. Nu putem face alte comentarii în acest stadiu", se mai menţionează în răspunsul purtătorului de cuvânt al CE.