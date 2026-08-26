Culise: Cum şi-a pus Bolojan USR în cap, după ce a încercat să-l salveze pe Fritz cu un troc pe mandatele aleşilor locali

Ilie Bolojan este acuzat de partidul lui Dominic Fritz că a votat alături de PSD Legea ANI. Foto: Profimedia Images

Legea ANI a primit, miercuri, în plenul Senatului, ultimul vot necesar pentru a merge la promulgare, cu "celebrul amendament Fritz" cu tot. Legea trebuia să fie adoptată şi promulgată până la 31 august, în caz contrar România fiind pasibilă de o penalizare de 770 de milioane de euro din PNRR. Dincolo de miza financiară însă, legea are mari mize politice pentru războiul politic de la Bucureşti, motiv pentru care PNL şi USR au folosit şi lobby-ul de la Bruxelles pentru a obţine scrisoarea prin care PPE şi Renew cer Comisiei Europene să analizeze dacă este cazul să fie suspendate fondurile pentru România, din cauza unei posibile "încălcări a statului de drept", care ar fi fost provocată de declararea de către CCR drept constituţional a articolului prin care preşedintele USR, Dominic Fritz, ar urma să îşi piardă mandatul de primar la Timişoara.

Ilie Bolojan a recunoscut, marţi seara, în interviul de la Digi24, că a ştiut despre scrisoarea celor de la PPE încă de luni, şi că cei de la USR au discutat cu liderii grupului Renew din Parlamentul European, pentru a-i convinge să semneze documentul înaintat Ursulei von der Leyen. Însă, surse politice au declarat, pentru Antena3.ro, că ceilalţi lideri politici din România afiliaţi PPE, au aflat despre scrisoare din presă. Bolojan nu i-a informat despre demersul făcut la Bruxelles.

Luni a fost votul pe legea ANI, întoarsă de CCR în Parlament. PNL a votat pentru proiect, alături de PSD și UDMR, cu amendamentul contestat de USR cu tot, partidul lui Fritz și AUR au votat împotrivă la Camera Deputațiilor. De altfel, „amendamentul Fritz” nu putea fi scos din lege în această fază a parcursului legislativ, doar textele declarate neconstituţionale putând fi modificate. Marţi însă, după ce a venit semnalul de susţinere de la Bruxelles, Bolojan le-a spus liberalilor să nu mai voteze legea şi în Senat. Fără votul PNL şi AUR, proiectul nu putea fi adoptat, doar cu voturile PSD. Legea ar fi fost respinsă, şi odată cu ea şi prevederea legată de Fritz.

Bolojan şi USR securizaseră şi votul senatorilor AUR. Liderul AUR de la Senat, Petrişor Peiu, a anunţat, de altfel, public, că îşi va da demisia dacă partidul va vota legea. Însă, tot marţi, a căzut o bombă în capul tuturor, de la toate partidele. Un pesedist din cercul de putere extins al partidului a aflat, întâmplător, că ar exista o prevedere în noul cod administrativ, care i-ar face incompatibili pe aleşii locali cu job-urile la stat, şi că trebuie să demisioneze ori din funcţiile de consilier local sau judeţean, ori de la locul de muncă. Vestea s-a răspândit, s-a creat panică mai ales în teritoriu, câţiva consilieri şi-au scris demisiile, iar la Bucureşti, liderii s-au apucat să citească legea, pentru că aceasta fusese votată în Parlament, parte a angajamentelor din PNRR. Potrivit explicaţiilor unanime oferite de partide, din cauză că existase consens pentru proiect, nimeni nu s-a uitat cu atenţie pe textul de lege şi nu au ştiut, până ieri, că ar exista o posibilă incompatibilitate care să ducă la demisia a mii de aleşi locali de la toate formaţiunile politice. Ministrul Dezvoltării, Attila Cseke, le-a explicat că incompatibilitatea nu există, că a fost o informaţie transmisă greşit şi interpretată eronat, că a cerut clarificări de la ANI şi că a dat circulare către prefecturi pentru a se opri valul de demisii, dar liderii celor patru partide au decis să facă de urgenţă o modificare în lege pentru a fi siguri că nu se lasă loc de alte interpretări care să îi facă pe aleşii locali vulnerabili în instanţă, la posibilele procese.

S-a format ad hoc un grup de lucru cu specialişti de la toate partidele ca să pună pe hârtie noua formă a textului de lege, urmând ca miercuri să intre de urgenţă la vot în Camera Deputaţilor. Din partea PNL a participat la discuţiile de la Palatul Parlamentului Gabriel Andronache, care avea mandat să susţină eliminarea din text a suspiciunilor de incompatibilitate pentru aleşii locali. Însă, în timpul şedinţei, acesta a fost sunat de Ilie Bolojan care, potrivit unor surse participante la discuţie, i-ar fi cerut deputatului să plece de acolo, pentru că PNL nu mai susţine modificarea legii pentru eliminarea incompatibilităţilor. Sursele citate susţin că Bolojan ar fi propus un troc: dacă PSD este de acord să elimine din Legea ANI "amendamentul Fritz", el ar fi de acord ca PNL să voteze pentru eliminarea incompatibilităţilor din Codul administrativ, pe care USR o taxase deja pe Facebook, prin postările lui Cătălin Drulă, drept "amnistie". Dacă PSD nu este de acord, atunci PNL ar vota pentru păstrarea incompatibilităţilor, chiar şi cu riscul ca sute de consilieri locali şi judeţeni ai PNL să îşi piardă mandatul.

Trocul a fost refuzat însă, şi, la acel moment al zilei de marţi, Legea ANI nu întrunea numărul necesar de voturi pentru a trece miercuri, prin Senat, pentru a merge la promulgare şi a fi raportată la Bruxelles ca jalon îndeplinit.

Marţi seara, la Digi24, Ilie Bolojan a anunţat însă că s-a răzgândit. Legea ANI trebuie votată de PNL aşa cum este, a spus premierul interimar, pentru că trebuie salvaţi banii din PNRR, şi liberalii vor încerca mai târziu să o modifice aşa cum vrea USR. Ce se întâmplase între timp? PNL aflase că cei de la AUR vor vota legea, în ciuda ameninţărilor cu demisia formulate de Petrişor Peiu, ceea ce însemna că legea va trece oricum, şi fără voturile PNL şi USR. Calculul de imagine făcut de premierul interimar a fost că este posibil să îl coste mai mult un vot împotrivă, care ar fi însemnat un cost de 770 de milioane de euro pentru România, decât ruperea relaţiilor cu USR.

De ce s-a răzgândit AUR şi a votat la Senat legea ANI, exact în forma împotriva căreia tot AUR a votat împotrivă, luni, la Camera Deputaţilor? Gheorghe Piperea, care are o bună relaţie cu PSD şi o influenţă mai mare asupra senatorilor partidului decât Petrişor Peiu, a explicat, miercuri, chiar înaintea votului de miercuri, că partidul lui Simion a fost convins să o voteze din cauza scrisorii PPE Renew: "Pentru claritate: legea ANI va trece azi de Senat. AUR va vota pentru. Nu există nicio intenție de a-l ajuta pe Fritz sau de a face alianță cu USR (brrrr). Nu vă lăsați atenția deviată de la mizeria pe care au comis-o PPE și Renew, care au cerut Comisiei Europene să suspende plățile din PNRR, ca să îl salveze pe argatul lor, Fritz"