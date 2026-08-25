Haos în toată țara din cauza unei legi noi. Consilieri locali și-au dat deja demisia. Cseke: „A fost o informație incorectă”

Cseke Attila. sursa foto: Hepta

Isterie în toate partidele, după ce s-a răspândit o informație privind incompatibilitatea funcției de consilier local sau județean cu cea de personal contractual, ca urmare a modificării Codului Administrativ. Mai mulți consilieri care sunt și angajați la stat și-au deja demisia din funcțiile alese. Într-un răspuns pentru Antena3.ro, ministrul Dezvoltării Cseke Attila a declarat: „Nu există incompatibilitate între calitatea de consilier local/județean și angajat contractual din administrație, a fost o informație incorectă ce s-a răspândit; s-au clarificat lucrurile”.

„Toate prefecturile și prin ele toate primăriile au fost informate pe canale oficiale că nu există incompatibilitate în aceasta speță”, a mai precizat ministrul Cseke Attila pentru Antena3.ro.

Confuzia a pornit după apariția pe site-urile de știri a informației potrivit căreia mii de consilieri locali și județeni din toate partidele care sunt angajați la stat intră de marți în incompatibilitate. Informația a fost amplificată și de lideri politici, printre care și europarlamentarul PNL Rareș Bogdan.

„Încă una marca Bolojan. Vă spun și unde e ticăloșia: o nouă oaste fidelă șefului de partid. Veți vedea cum până diseară, mii de oameni își vor da demisia din funcțiile de consilieri aleși și vor rămâne cu contractele de muncă. Adică meseriile lor. Exact asta s-a intenționat. Din indemnizația de consilier nu poate trăi o familie, deci oamenii vor renunța la calitatea de ales. Iar noii consilieri, zice legea, vor fi validați doar de șefii de partid. În cazul unde e miza, de Bolojan cu mânuța lui, care își va trimite acoliții să presteze în folosul …său, până la urmă. Dar vor fi consilii unde nu va putea fi făcut cvorumul. Deci nu se vor putea vota bugete, investiții, aproape nimic. Incredibil… Cetățenii nu mai contează, e mai puternică pofta unui singur om?”, a scris acesta.

Unii consilieri locali și-au dat deja demisia

Sunt consilieri care deja și-au dat demisia, având și contract de muncă în cadrul administrației publice. Este și cazul lui Luis Popa, consilier local PSD la Târgu Jiu.

„Ținand cont de modificarile care s-au făcut la codul administrativ voi fi nevoit să îmi dau demisia din cadrul CL Târgu Jiu deoarece sunt personal contractual în cadrul CJ Gorj. Din punctul meu de vedere nu e corect ce se întâmplă deoarece dacă tot s-au făcut aceste modificări trebuia să le facă din anul 2028 și să nu modifice regulile în timpul jocului la nivel național. În momentul de față sunt mii de consilieri locali, indiferent de culoarea politică, care vor trebui să și dea demisia lăsând acele CL necompletate, iar procedura care va urma va fi de durată”, a declarat acesta pentru Antena 3 CNN.

Și Cosmin Popescu, președintele Consiliul județean Gorj, a declarat că „sunt 12 consilieri județeni care se încadrează în noua modificare legislativă și optiunea e ori de a-și da demisia din funcția de consilier județean sau de a se suspenda exercitarea din funcția de bază.”

„Toată lumea așteaptă anumite clarificari, azi e ultima zi când trebuie să opteze pentru a nu intra în incompatibilitate”, a spus acesta.

Ce prevede, de fapt, legea

Legea nr. 165/2026, publicată în Monitorul Oficial nr. 651 din 6 august 2026 și intrată în vigoare la 9 august 2026 a modificat art. 550 din Codul administrativ.

Acesta prevede, la aliniatul 6, că „incompatibilitățile funcționarilor publici sunt aplicabile în mod corespunzător și personalului contractual”.

În cazul consilierilor locali/județeni este vorba de persoane alese într-un funcție publică, nu de funcționari publici.