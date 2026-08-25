Scandalul incompatibilităților. Mihaiu (USR): "Ce spune ministrul Cseke nu rezistă." Văcaru (PSD): "Se rezolvă mâine în Parlament"

2 minute de citit Publicat la 20:09 25 Aug 2026 Modificat la 20:26 25 Aug 2026

Parlamentul României, Camera Deputaților. Un reprezentant PSD spune că problema incompatibilității între funcțiile de ales local și cele de funcționar se va rezolva miercuri, în Parlament. Sursă: Parlamentul României via Facebook

Reprezentantul USR, Radu Mihaiu, a respins, marți, la Antena 3 CNN, explicațiile ministrului Cseke Attila, potrivit căruia între calitatea de consilier local sau județean și cea de angajat în instituțiile publice pe bază de contract nu există incompatibilitate.

Ministrul a intervenit după ce, marți, mai mulți reprezentanți locali au semnalat că ar fi devenit incompatibili, conform noilor prevederi din Codul Administrativ, introduse prin Legea nr. 165/2026, în vigoare din august.

Unii dintre ei și-au anunțat public demisia din funcția de ales local.

"S-a propagat în mediul administrativ o informație incorectă cu privire la interpretarea că ar exista o incompatibilitate totală între calitatea de personal contractual din administrația publică și calitatea de consilier local sau județean.

În urma solicitărilor care au venit, am întocmit un material de specialitate pe partea de administrație, validat și de ANI, care explică că nu suntem într-o situație de incompatibilitate", a spus ministrul UDMR la Antena 3 CNN.

Însă Radu Mihaiu susține că ministrul Cseke greșește, iar incompatibilitatea există.

Reprezentant USR: Incompatibilitatea există

"Sunt articole care se corelează și fac referire fix la legea de care vorbea domnul Cseke. Deci, este un articol care spune așa: 'Prevederile articolelor 94 - 97 din Legea 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la incompatibilitățile funcționarilor publici, sunt aplicabile în mod corespunzător și personalului contractual'.

E vorba de legea pe care a menționat-o domnul ministru Cseke și care privește incompatibilitățile. Deci, este 100% clar.

Iar prevederile de la articolul 94 la articolul 97 spun așa: 'Funcționarul public', deci și personalul contractual, 'poate candida pentru o funcție eligibilă sau poate fi numit într-o funcție de demnitate publică. Raportul de serviciu al funcționarului public se suspendă până la încetarea funcției de demnitate publică'.

Legea cea nouă face trimitere la legea specială și spune că legea speciala, cea de care vorbea domnul ministru, se aplică și personalului contractual.

Incompatibilitatea intră în vigoare la noapte, la ora 12 și un minut. Deci, indiferent ce spune domnul ministru, legea este clară.

Adică putem spune orice despre o lege, dar interpretarea este super clară. Interpretarea o avem și noi de vineri.

A fost, într-adevăr, vânzoleală, s-au căutat soluții. Până la urmă, concluzia a fost că nu poți avea și funcție de consilier local sau județean și o funcție contractuală în administrație.

Asta este 100% clar, din punctul nostru de vedere", a declarat reprezentantul USR.

Reprezentant PSD: Situația se va regla în Parlament

Ciprian Văcaru, reprezentant PSD, a anunțat marți, la Antena 3 CNN, că problema incompatibilității între caliatea de ales local și cea angajat pe bază de contract în instituțiile de stat va fi rezolvată printr-un amendament care va fi adoptat în Parlament.

"Pentru a nu exista o problemă pentru tot ceea ce înseamnă persoane alese în diverse funcții publice din România - nu contează partidul - mâine, în Parlamentul României, se vor regla aceste articole astfel încât să fie pe deplin înțelese.

Pentru că, într-adevăr, doar o instanță poate să decidă dacă există o stare de incompatibilitate (...)

Nu știu cum arată amendamentul pentru modificare, dar mâine se va regla acest lucru în Parlament.

Ca să nu existe astfel de gândiri în care cineva să spună că 'nu este stare de incompatibilitate', iar altcineva să considere că este o stare de incompatibilitate, cred că este nevoie de o modificare, lucru care se va face", a spus Văcaru.