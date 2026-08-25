Răsturnare de situație în demisiile din primării și CJ-uri. Cseke: Nu este nimeni în incompatibilitate. A fost o informație falsă

Cseke Attila: "Nu există incompatibilitate între calitatea de consilier județean sau consilier local și calitatea de personal contractual din administrație". Sursa foto: Agerpres

Ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat marți, la Antena 3 CNN, că aleșii locali care au și calitatea de personal contractual în administrația publică nu se află în incompatibilitate, contrar informațiilor care au circulat în ultimele zile în mediul administrativ. Ministrul susține că interpretarea potrivit căreia noua modificare a Codului administrativ ar impune o incompatibilitate totală este eronată și spune că o analiză de specialitate, validată și de ANI, confirmă acest lucru.

"Nu există incompatibilitate între calitatea de consilier județean sau consilier local și calitatea de personal contractual din administrație, introdusă în plus prin această nouă modificare a Codului administrativ, față de incompatibilitățile de până acum. S-a propagat în mediul administrativ o informație incorectă cu privire la o interpretare că ar exista o incompatibilitate totală între calitatea de personal contractual din administrația publică și calitatea de consilier local sau județean. În urma solicitărilor care au venit, am întocmit un material de specialitate pe partea de administrație, validat și de ANI, care explică că nu suntem într-o situație de incompatibilitate.

Regimul incompatibilității consilierilor locali sau județeni este într-un alt articol decât cel la care s-a făcut referire în acea informație incorectă care a circulat în mediul administrativ. Pentru a avea o corectă abordare și unitară, am trimis instituțiilor prefectului această adresă prin care s-a interpretat că nu există această incompatibilitate. Incompatibilitățile sunt reglementate prin legi speciale, Legea 161/2003, nu este Codul administrativ, care e legea generală pe partea de reglementare a administrației publice".

Ce spune Cseke Attila despre aleșii locali car eși-au prezentat demisiile

Întrebat despre prefecturile care au trimis mesaje către cei vizați de posibile incompatibilități, ministrul Dezvoltării a spus: "Până la această adresă, nicio instituție a statului român nu a propagat niciun fel de astfel de informație că ar exista o astfel de incompatibilitate. Mesajul meu către autoritățile locale și profesioniștii din autoritățile locale este ca întotdeauna, înainte de a da o informație care vine dintr-un anumit mediu, să verifice și să ceară un punct de vedere oficial al instituțiilor statului român. Când am observat această provocare, am întocmit acest material".

Despre cei care și-ar fi înaintat demisiile în urma informațiilor despre incompatibilități, Cseke Attila a spus:

"Nu am sesizat că o prefectură să fi spus unei autorități locale. Nu am această informație. Atunci când au o asemenea informație propagată dintr-un anumit mediu, au la dispoziție specialiști sau, dacă doresc un punct de vedere oficial, să întrebe autoritatea statului. Mesajul meu ferm este către specialiști: până nu există un punct oficial din partea unei autorități a statului român, informațiile care pot fi unele folositoare trebuie clarificate și certificate printr-un punct de vedere oficial al instituțiilor statului român".

Noile controverse apar în contextul în care Camera Deputaților a adoptat luni Legea ANI, cu 183 de voturi „pentru”, 84 „împotrivă” și 3 abțineri, din 270 exprimate.

Odată cu ea, intră în scenă un formular nou, gândit special pentru ochii publicului: „Fișa publică privind interesele relevante pentru exercitarea funcției”. Astfel, cetățeanul vede că un demnitar are, de pildă, imobile sau credite și în ce ordin de mărime se încadrează, dar fără detaliile concrete care apăreau până acum în declarația de avere.

Drumul acestei legi a fost însă unul foarte accidentat. Ea trecuse de Senat cu două amendamente controversate: amendamentul PSD care îl vizează pe președintele USR Dominic Fritz, dar și cel al AUR care prevede că și partenerele demnitarilor trebuie să-și publice declarațiile de avere și interese. Al doilea, poreclit „amendamentul amantelor”, obliga la depunerea declarațiilor de avere inclusiv „persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți”.