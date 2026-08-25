Ilie Bolojan anunță că știa de luni de scrisoarea PPE pentru suspendarea banilor PNRR. „Cred că USR a vorbit cu cei de la Renew”

Ilie Bolojan. sursa foto: Hepta

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, marți seară, că avea cunoștință încă de luni despre demersul PPE prin care se cere Comisiei Europene să verifice legislația adoptată în România, în legătură cu fondurile din PNRR. Bolojan a insistat că nu este vorba despre o tăiere a banilor, ci despre o clarificare menită să prevină eventuale pierderi.

„Am știut de această intenție, luni, cu privire la solicitarea PPE de a se verifica aceste sume, de a se verifica legislația care se adoptă în România, în așa fel încât România să nu piardă bani. Gândiți-vă că, dacă se face o verificare rapidă și se constată că lucrurile nu sunt în regulă, mai putem face niște corecții, așa cum am încercat să facem în această perioadă”, a declarat premierul, la Digi 24.

Bolojan a avertizat că, în absența unei astfel de verificări, modificările legislative ar putea avea consecințe asupra relației cu Bruxellesul.

„În condițiile în care nu se întâmplă acest lucru, riscăm ca, prin modificările pe care le facem, să afectăm, cum să vă spun, relațiile cu Comisia, să afectăm imaginea României ca țară de încredere în Europa. Ceea ce, într-un fel sau altul, înseamnă niște costuri pe care trebuie să le suportăm indirect”, mai spune premierul.

Acesta mai crede că cei de la USR „au vorbit cu cei de la Renew și eu cred că Comisia Europeană, prin cele două grupuri din Parlamentul European, urmărește ce se întâmplă în România”.

„Această adresă nu este să ni se taie banii, ci această adresă, această solicitare către președinta Comisiei, este să se verifice dacă modul în care se adoptă aceste legi, care înseamnă finanțarea banilor europeni pentru România, nu este folosit pentru a încălca valorile europene”, mai spune Ilie Bolojan.

Declarațiile premierului vin în aceeași zi în care președintele PPE, Manfred Weber, a publicat scrisoarea prin care cere Comisiei Europene să verifice dacă România ar trebui să primească în continuare fondurile din PNRR, în contextul controversatului „amendament Fritz”.

Miza este de 770 de milioane de euro, sumă pe care liderul PPE spune că România nu trebuie să o piardă.

Solicitarea apare într-o scrisoare semnată de Manfred Weber și de președinta Renew Europe, Valerie Hayer, trimisă pe 24 august Ursulei von der Leyen. Cei doi cer Comisiei Europene să transmită rapid Bucureștiului că banii din Mecanismul de Redresare și Reziliență nu vor fi eliberați dacă reforma nu respectă statul de drept și legislația europeană.

În centrul disputei se află „amendamentul Fritz”, care ar putea duce la încetarea mandatului primarului Timișoarei și liderului USR, Dominic Fritz.

Legea privind integritatea va fi evaluată în cadrul celei de-a șasea și ultima cerere de plată, care nu a fost încă depusă de autoritățile române, a precizat un purtător de cuvânt al CE, care a adăugat că discuțiile tehnice cu autoritățile române continuă până la termenul-limită de 31 august 2026.