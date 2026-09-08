Arena Naţională se redeschide pentru fotbal, după 4 luni. Cum arată noul gazon. Primăria Bucureşti: "Tabela este și ea funcțională"

Arena Naţională se redeschide pentru fotbal, după 4 luni. Sursa foto: PMB

Primăria Municipiului Bucureşti a anunţat că Arena Naţională poate găzdui din nou meciuri de fotbal, după patru luni în care, pe cel mai mare stadion al ţării, au fost organizate concerte şi altfel de evenimente. "Primul meci al sezonului are loc pe 14 septembrie, când se va disputa partida FCSB-Petrolul Ploiești", a transmis instituţia. Gazonul de pe Arena Naţională a fost schimbat, iar tabela de marcaj, care avea defecţiuni, este din nou funcţională, precizează PMB.

Cea mai mare arenă a ţării a găzduit meciuri de fotbal, ultima dată, în luna mai. După concertele de peste vară, gazonul a trebuit să fie schimbat.

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"E gata! Așa arată gazonul de pe Arena Națională. L-am udat, am pus îngrășământ, iar acum stadionul e pregătit pentru partidele de fotbal.

Primul meci al sezonului are loc pe 14 septembrie, când se va disputa partida FCSB-Petrolul Ploiești. Tabela este și ea funcțională", a comunicat PMB.

Apare un nou stadion în România: la Braşov se construieşte o arenă modernă

Primăria Braşov a anunţat, săptămâna trecută, că a semnat contractul cu Compania Naţională de Investiţii (CNI) şi cu firma care va realiza proiectarea şi execuţia noului stadion, care va fi ridicat pe locul vechiului Stadion al Tineretului, notează Agerpres.

"Noi trebuie să începem dezafectarea infrastructurii actualului stadion, astfel încât, în termen de câteva luni, să putem pune la dispoziţia proiectantului şi executantului terenul liber de orice sarcină. Este un proiect important pentru Braşov, pe care îl realizăm împreună cu Compania Naţională de Investiţii, Ministerul Dezvoltării şi Guvernul României", a declarat, conform unui comunicat de presă, primarul municipiului Braşov, George Scripcaru.

În proiect sunt prevăzute 151 de locuri de parcare pentru autoturisme şi două pentru autocare, iar imaginile sunt AICI.

Valoarea totală estimată a investiţiei, conform indicatorilor din studiul de fezabilitate, este de 164,43 milioane de lei (aproximativ 33 de milioane de euro), inclusiv TVA, iar durata totală estimată pentru realizarea acesteia este de 24 de luni, dintre care 19 luni sunt prevăzute pentru lucrările de construcţii şi montaj.