Antena 3 CNN Sport Messi se întoarce la naționala Argentinei pentru meciul de adio. Când va avea loc partida

Messi se întoarce la naționala Argentinei pentru meciul de adio. Când va avea loc partida

R.M.
1 minut de citit Publicat la 08:32 16 Sep 2026 Modificat la 08:32 16 Sep 2026
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GettyImages-2286791141
Lionel Messi face parte dintr-un lot de 28 de jucători convocaţi de Lionel Scaloni / Foto: GettyImages

Superstarul Lionel Messi, care şi-a anunţat luna trecută retragerea din naţionala Argentinei la 39 de ani, a fost convocat de selecţionerul Lionel Scaloni pentru meciul său de adio, amicalul contra Beninului, care va avea loc pe 6 octombrie la Buenos Aires, a precizat, marţi, Federaţia Argentiniană de Fotbal (AFA), citată de AFP, notează Agerpres.

Povestea a părut că se încheie pe 31 august, când campionul mondial din 2022 a anunţat, cu inima strânsă, că îşi încheie cariera internaţională, la o lună după înfrângerea Argentinei în finala Cupei Mondiale 2026 şi după decesul tatălui său, Jorge Messi.

Însă, Federaţia argentiniană a anunţat marţi că doreşte să onoreze cum se cuvine legenda şi va profita de meciul amical cu Beninul, care se va juca pe Stadionul Monumental din Buenos Aires, cu o capacitate de 85.000 de locuri.

Lionel Messi face parte dintr-un lot de 28 de jucători convocaţi de Lionel Scaloni pentru următoarele trei meciuri, cu Bolivia pe 30 septembrie la Cordoba, cu Burkina Faso pe 3 octombrie şi cu Beninul pe 6 octombrie, ambele în capitală.

În acord cu selecţionerul Lionel Scaloni, „am luat decizia de a-l invita pe cel mai bun jucător din lume, emblema selecţionatei noastre, căpitanul nostru Lionel Andrés Messi, pentru a-şi putea lua un adio pe care îl merită, pe 6 octombrie (în meciul amical cu Beninul, n.r.), aici în Argentina”, a declarat preşedintele AFA, Claudio Tapia, într-un clip video publicat pe contul de X al Albiceleste.

Toţi campionii din 2022 au fost invitaţi la eveniment, împreună cu familiile, ''va fi de neuitat'', a mai spus Tapia.

„Este o decizie care încă doar în adânc, dar am înţeles că este momentul'', a scris pe Instagram fostul star al echipei FC Barcelona, care a înscris 125 de goluri în 207 selecţii pentru Argentina.

La CM 2026, ultima sa competiţie cu naţionala Argentinei, Messi a marcat 8 goluri, între care un hat-trick contra Algeriei, dar a pierdut finala, la fel cum s-a întâmplat la ediţia din 2014, în Brazilia, contra Germaniei (0-1, după prelungiri).

Apogeul carierei lui Messi va rămâne Cupa Mondială din 2022, din Qatar, câştigată la loviturile de departajare contra Franţei.

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Etichete: Lionel Messi Argentina meci fotbal

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