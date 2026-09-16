Messi se întoarce la naționala Argentinei pentru meciul de adio. Când va avea loc partida

Lionel Messi face parte dintr-un lot de 28 de jucători convocaţi de Lionel Scaloni / Foto: GettyImages

Superstarul Lionel Messi, care şi-a anunţat luna trecută retragerea din naţionala Argentinei la 39 de ani, a fost convocat de selecţionerul Lionel Scaloni pentru meciul său de adio, amicalul contra Beninului, care va avea loc pe 6 octombrie la Buenos Aires, a precizat, marţi, Federaţia Argentiniană de Fotbal (AFA), citată de AFP, notează Agerpres.

Povestea a părut că se încheie pe 31 august, când campionul mondial din 2022 a anunţat, cu inima strânsă, că îşi încheie cariera internaţională, la o lună după înfrângerea Argentinei în finala Cupei Mondiale 2026 şi după decesul tatălui său, Jorge Messi.

Însă, Federaţia argentiniană a anunţat marţi că doreşte să onoreze cum se cuvine legenda şi va profita de meciul amical cu Beninul, care se va juca pe Stadionul Monumental din Buenos Aires, cu o capacitate de 85.000 de locuri.

Lionel Messi face parte dintr-un lot de 28 de jucători convocaţi de Lionel Scaloni pentru următoarele trei meciuri, cu Bolivia pe 30 septembrie la Cordoba, cu Burkina Faso pe 3 octombrie şi cu Beninul pe 6 octombrie, ambele în capitală.

În acord cu selecţionerul Lionel Scaloni, „am luat decizia de a-l invita pe cel mai bun jucător din lume, emblema selecţionatei noastre, căpitanul nostru Lionel Andrés Messi, pentru a-şi putea lua un adio pe care îl merită, pe 6 octombrie (în meciul amical cu Beninul, n.r.), aici în Argentina”, a declarat preşedintele AFA, Claudio Tapia, într-un clip video publicat pe contul de X al Albiceleste.

Toţi campionii din 2022 au fost invitaţi la eveniment, împreună cu familiile, ''va fi de neuitat'', a mai spus Tapia.

„Este o decizie care încă doar în adânc, dar am înţeles că este momentul'', a scris pe Instagram fostul star al echipei FC Barcelona, care a înscris 125 de goluri în 207 selecţii pentru Argentina.

La CM 2026, ultima sa competiţie cu naţionala Argentinei, Messi a marcat 8 goluri, între care un hat-trick contra Algeriei, dar a pierdut finala, la fel cum s-a întâmplat la ediţia din 2014, în Brazilia, contra Germaniei (0-1, după prelungiri).

Apogeul carierei lui Messi va rămâne Cupa Mondială din 2022, din Qatar, câştigată la loviturile de departajare contra Franţei.