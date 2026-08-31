Lionel Messi și-a anunțat retragerea de la naționala Argentinei: „M-am dedicat complet, nu mai am nimic de oferit”

Lionel Messi. Foto: Getty Images

Super-starul Lionel Messi și-a anunțat, luni, retragerea de la Echipa Națională de fotbal a Argentinei. Jucătorul în vârstă de 39 de ani, care a condus Argentinei spre victorie la Cupa Mondială din Qatar în 2022, a marcat 125 de goluri în 207 de meciuri, devenind astfel cel mai bun marcator din istoria țării și jucătorul cu cele mai multe selecții.

Într-un mesaj publicat pe Instagram, Messi a afirmat că a dat totul pentru echipa națională, dar că acum „nu mai are nimic de oferit”.

„După tot acest timp care a trecut de la finală (N.r. - finala Cupei Mondiale 2026), gândindu-mă mult, vreau să vă anunț pe toți că mă retrag din echipa națională.

A fost o decizie care m-a rănit și mă doare în suflet, dar înțeleg că a sosit momentul. Vă jur că am dat întotdeauna totul, nu doar în ultimii ani în care am câștigat totul, ci și înainte, și am luptat mereu și m-am dedicat complet acestui tricou, pentru a vă aduce bucurie și a vă face să vă simțiți mândri că sunteți argentinieni prin intermediul fotbalului.

Mai este puțin și se încheie anumite etape, iar aceasta este una care mă doare foarte mult. Iubesc, am iubit și voi iubi mereu să fac parte din echipa națională. M-am dedicat complet, nu mai am nimic de oferit, iar în plus vin tineri foarte talentați din spate care merită să fie acolo.

Vă mulțumesc pentru toată afecțiunea din acești 20 de ani. O să-mi lipsească foarte mult să vă aud din interior. Acum voi fi unul dintre voi, încurajându-vă și susținându-vă mereu din exterior (la bine și la rău, mai ales la rău).

Mulțumesc familiei mele pentru că a fost mereu alături de mine, pentru că m-a însoțit în această călătorie atât de frumoasă, dar și de dificilă. Mulțumesc fiecăruia dintre antrenori, coechipieri și conducători cu care am avut ocazia să colaborez. Păstrez amintiri și momente de neuitat trăite împreună.

Plec cu liniștea și mândria de a v-a fi oferit, împreună cu coechipierii mei, momente de vis. A fost o nebunie să trăiesc asta alături de voi. Vă iubesc! Mulțumesc, Doamne, că m-ai făcut argentinian. Hai, Argentina”, a transmis Messi.

El a menționat că a scris „aceste cuvinte” pe 21 iulie, la două zile după ce Argentina a pierdut în fața Spaniei, scor 0-1, în finala Cupei Mondiale 2026. Argentinianul a subliniat că, „după ce s-a întâmplat cu tatăl meu, sunt și mai convins decât înainte”, făcând referire la decizia de retragere.

Messi, care la vârsta de 39 de ani continuă să joace la nivel de club pentru Inter Miami, în Statele Unite, se retrăsese anterior din echipa naţională în 2016, pentru ca ulterior să revină la Cupa Mondială din 2018 şi să triumfe, patru ani mai târziu, în Qatar.

Recent, pe lângă finala pierdută în faţa Spaniei pe 19 iulie, la New York, fotbalistul argentinian a fost profund afectat de decesul tatălui său, Jorge Messi, la vârsta de 68 de ani, el declarând la jumătatea lunii august că „nu crede că va mai putea continua mult timp”.