UEFA a ales Arena Națională din București locul unde se va juca Finala Europa League 2028

<1 minut de citit Publicat la 13:14 15 Sep 2026 Modificat la 13:38 15 Sep 2026

Arena Naţională a mai găzduit o finală UEFA în 2012. Sursa foto: PMB

Comitetul Executiv al UEFA a desemnat marți Bucureștiul și Arena Națională, drept gazde oficiale pentru Finala UEFA Europa League din 2028, informează FRF.

„Găzduirea finalei de Europa League la București reprezintă cel mai puternic semnal de încredere din partea Președintelui UEFA și a colegilor mei din Comitetul Executiv UEFA pentru strategia de dezvoltare pe care am propus-o pentru fotbalul profesionist la nivel de cluburi din România”, a spus președintele FRF, Răzvan Burleanu.

Burleanu a mai precizat că „desemnarea Bucureștiului reprezintă totodată și un înalt eveniment de diplomație sportivă care va consolida brandul de țară”.

„Această victorie este încă o confirmare că atunci când există o viziune comună, profesionalism și o colaborare instituțională exemplară, România poate câștiga cele mai importante proiecte la nivel internațional”, a declarat președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu.

Arena Națională a găzduit pentru prima oară o finală UEFA în 2012. De asemenea, tot pe Arena Națională s-au mai desfășurat meciuri de fotbal în cadrul EURO 2020, EURO U21 din 2023 și EURO U19 din 2025.