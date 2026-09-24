Gheorghe Hagi a anunțat lotul final pentru România - Suedia, în Liga Națiunilor. Meciul se joacă vineri, de la ora 22:00

2 minute de citit Publicat la 10:47 24 Sep 2026 Modificat la 10:47 24 Sep 2026

Hagi a convocat iniţial un lot de 33 de jucători, dar atacantul Denis Drăguş a declarat forfait după ce s-a accidentat. Foto: Agerpres

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a anunţat, joi, lotul final de 23 de jucători pentru meciul cu Suedia, primul din noua ediţie a Ligii Naţiunilor și primul său meci oficial pe banca tehnică a „Tricolorilor”, potrivit Federației Române de Fotbal (FRF).

„Fiind vorba despre o acţiune atipică şi extrem de intensă, cu 4 meciuri programate în doar 10 zile, selecţionerul Gică Hagi a decis să nu deplaseze întregul lot în Suedia”, a precizează FRF.

Astfel, 9 dintre cei 32 de tricolori convocaţi vor rămâne la Centrul Naţional de Fotbal Mogoşoaia, unde se vor pregăti în continuare sub îndrumarea staffului. Jucătorii rămaşi în cantonament sunt Daniel Bîrligea, Raul Opruţ, David Matei, Cătălin Cîrjan, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Tony Strata, Bogdan Racoviţan şi Olimpiu Moruţan.

Hagi a convocat iniţial un lot de 33 de jucători, dar atacantul Denis Drăguş a declarat forfait după ce s-a accidentat.

Naţionala României va ajunge joi seara la Stockholm, iar vineri, de la ora 22:00 ora României, va debuta în noua ediţie a Ligii Naţiunilor, contra Suediei.

Meciul cu Suedia este prima partidă a României în sezonul 2026/2027. În sezonul trecut, România a terminat pe primul loc în Grupa 2 din Liga C și a câștigat fiecare meci jucat, având ca adversari Kosovo, Cipru și Lituania.

Odată cu promovarea în Liga B, situația se schimbă. În Grupa 4, România urmează să joace cu Suedia, Polonia și Bosnia și Herțegovina.

Selecţionata României are programate patru partide în debutul noii ediţii a Ligii Naţiunilor:

Suedia - România pe 25 septembrie (Strawberry Arena - Solna)

România - Bosnia-Herţegovina pe 28 septembrie (Arena Naţională, fără spectatori)

Polonia - România pe 2 octombrie (Stadion Narodowy - Varşovia)

România - Suedia pe 5 octombrie (Arena Naţională)

Lotul final al României pentru meciul cu Suedia

Astfel, cei 23 de jucători care vor face deplasarea în Suedia sunt: