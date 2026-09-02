Ruginit, nuclear, cu avioanele pe punte. Portavionul USS Abraham Lincoln a ajuns în Thailanda. Cum se "recreează" marinarii la Pattaya

3 minute de citit Publicat la 09:02 02 Sep 2026 Modificat la 09:11 02 Sep 2026

Portavionul USS Abraham Lincoln, cu 5.000 de oameni la bord, a ajuns la Pattaya, în Thailanda, o cunoscută destinație a turismului sexual. Foto: Getty Images

Portavionul american USS Abraham Lincoln, foarte mediatizat în presa internațională după o misiune record de 270 de zile pe mare, a ajuns în Thailanda, la "odihnă și recreere", scrie miercuri The Guardian.

Ultimele luni lângă Strâmtoarea Ormuz au fost marcate de deteriorarea condițiilor la bord, scăderea moralului și tentative de sinucidere, adaugă sursa citată.

Mediatizarea cazului a provocat, în cele din urmă, reacția administrației republicane de la Washington. Deși secretarul Apărării, Pete Hegseth, a respins relatările din presă drept false, nava a fost, în cele din urmă, scoasă din teatrul de operațiuni americane de lângă Iran.

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Operațiune masivă de securitate în Thailanda, în urma sosirii portavionului american

The Guardian remarcă o desfășurare masivă a aparatului de securitate în portul Laem Chabang, lângă Pattaya, la sud de Bangkok, unde echipajul de 5.000 de persoane de pe USS Abraham Lincoln a sosit miercuri dimineață.

Uriașa navă cu propulsie nucleară a părăsit California în noiembrie 2025 pentru a misiuni în Marea Chinei de Sud. A fost ulterior redirecționată către Orientul Mijlociu, înainte de atacurile americano-israeliene asupra Iranului, care au început acum șase luni.

Orașul turistic Pattaya, o cunoscută destinație de odihnă și recreere pentru trupele americane încă de la războiul din Vietnam, și-a intensificat măsurile de securitate, înainte de a primi fluxul de marinari și pușcași marini.

Membrii echipajului vor debarca în grupuri de aproximativ 50 de persoane, a declarat colonelul de poliție Anek Srathongyoo, superintendent al secției de poliție din Pattaya.

Cândva sat pescăresc liniștit, localitatea a fost transformată într-unul dintre cele mai infame "cartiere roșii".

S-a întâmplat astfel odată cu sosirea trupelor americane care au folosit baze militare din Thailanda în timpul războiului din Vietnam.

În perioada de vârf, zeci de mii de militari americani treceau prin zonă în fiecare an, a declarat Pipatpong Fakfare, profesor specializat în turism la Universitatea din Bangkok.

Americanii au transformat Pattaya într-unul din cele mai infame bordeluri

„În opinia mea, este într-adevăr 'influența fondatoare' a orașului. Armata americană a transformat un sat pescăresc liniștit într-o destinație globală, un centru internațional al vieții de noapte și divertisment. S-a întâmplat în aproximativ 15 ani”, a spus profesorul.

Pattaya este în prezent extrem de populară printre turiștii străini, fiind cunoscută pentru plajele sale și, mai ales, pentru viața de noapte asociată cu turismul sexual.

Deși trupele americane au plecat la mijlocul anilor '70, infrastructura industriei sexului a continuat să se dezvolte.

În locul americanilor, au început să vină regulat turiștii europeni. Mai recent, locația este vizitată în valuri de chinezi și ruși, a precizat Pipatpong Pipatpong Fakfare.

Prostituția este ilegală în Thailanda, dar autoritățile adesea închid ochii în fața fenomenului care pompează milioane în economia locală, subliniază Pattarachit Gozzoli, sociolog la Universitatea Mahidol din Bangkok.

Primarul orașului Pattaya, Poramase Ngampiches, a încercat să minimalizeze reputația orașului și a vorbit de măsuri recente împotriva prostituției locale.

Edilul a menționat că au fost instituite curse de autobuze pentru a transporta marinarii între navă și Pattaya până la ridicarea ancorei, programată pentru duminică.

Primar: Americanii au fost avertizați să nu profite de canabis

Ca semn al entuziasmului local ocazionat de sosirea echipajului de pe Abraham Lincoln, The Guardian notează prezența unui afiș pe fațada unui bar, pe care scria: „Bun venit întregului personal militar american. Vă mulțumim pentru serviciile aduse.”

Primarul Poramase a anunțat într-o postare pe Facebook: „Americanii au venit să se relaxeze. Pregătirile noastre se vor concentra pe siguranță și pe asigurarea unor prețuri corecte, așa că nu vom profita de ei.”

Primarul mai spune că, pe perioada prezenței în Pattaya, americanilor li s-a interzis să practice sporturi nautice, inclusiv utilizarea jetski-urilor, și li s-a impus să nu profite de regulile locale relaxate în ceea ce privește utilizarea canabisului.

El i-a încurajat pe oaspeți să se bucure de alte atracții ale orașului, de la mall-uri la situri religioase.