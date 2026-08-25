După coșmarul misiunii prelungite lângă Iran, portavionul USS Abraham Lincoln se duce în Thailanda la "odihnă și recreere"

1 minut de citit Publicat la 17:37 25 Aug 2026 Modificat la 17:39 25 Aug 2026

Portavionul american USS Ford. FOTO: Profimedia Images

Portavionul american USS Abraham Lincoln va acosta în Thailanda, săptămâna viitoare, relatează marți agenția Reuters, citând un oficial thailandez.

Mișcarea vine în urma unei desfășurări prelungite a acestui vas de război în Orientul Mijlociu.

Misiunea sa lângă Iran a fost însoțită, în ultima parte, de numeroase relatări în presa internațională despre deteriorarea condițiilor la bord, tentative de sinucidere printre marinari și accentuarea problemelor de sănătate mintală ale echipajului.

Portavionul a părăsit sâmbătă zona Orientului Mijlociu sâmbătă și nu a mai efectuat o escală în port de peste 250 de zile, stabilind un nou record al vremurilor moderne privind zilele consecutive pe mare.

De obicei, desfășurările navale durează între șase și nouă luni, dar în perioadele de conflict această perioadă poate fi prelungită.

Marinarii de pe Abraham Lincoln se duc la „odihnă și recreere” în Tailanda

USS Abraham Lincoln, care are la bord aproximativ 5.000 de marinari și pușcași marini, va ajunge în Thailanda pentru „odihnă și recreere după lunga lor călătorie pe mare”, a declarat oficialul citat de Reuters, la adăpostul anonimatului.

Marina thailandeză a confirmat că grupul de atac al portavionului american va face o scurtă oprire în estul țării asiatice, pentru „odihnă și recuperare”, fără a fi programate exerciții militare.

Oficialii thailandezi nu au numit navele americane, în număr de trei, care vor acosta, și nici nu au precizat datele escalei, invocând motive de securitate.

„Oprirea este o vizită de rutină în port, menită să permită personalului să se odihnească, să se recupereze și să primească sprijin logistic”, a declarat purtătorul de cuvânt al Marinei Thailandeze într-un comunicat.

Ambasada SUA la Bangkok nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii formulată de Reuters.

Portavionul Abraham Lincoln a plecat de la bază în noiembrie anul trecut

USS Abraham Lincoln a părăsit baza din San Diego în noiembrie 2025 și a fost ulterior redirecționat către Orientul Mijlociu, pentru a sprijini operațiunile militare americane în războiul cu Iranul.

Două publicații americane din domeniul militar, Navy Times și Stars and Stripes, au relatat recent despre tentative de sinucidere și scăderea generală a moralului la bord.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a replicat spunând că relatările din presă „au denaturat complet” realitatea de pe portavion.

Thailanda este singurul partener al Statelor Unite în Asia de Sud-Est continentală, fiind un aliat Washingtonului încă din 1954 și căpătând o importanță majoră din 2003, potrivit Reuters, care mai notează că armatele celor două țări mențin relații strânse.