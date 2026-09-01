5000 de militari americani aflați de 200 de zile pe mare ancorează în Pattaya. Autoritățile thailandeze au emis „alertă de prostituție”

3 minute de citit Publicat la 15:34 01 Sep 2026 Modificat la 15:52 01 Sep 2026

USS Abraham Lincoln va acosta miercuri în orașul-stațiune Pattaya din Thailanda FOTO: Getty Images

Autoritățile locale dintr-un oraș-stațiune thailandez au declanșat o amplă acțiune împotriva prostituției înaintea vizitei unui portavion al Marinei SUA, care transportă 5.000 de marinari și pușcași marini aflați pe mare de peste 200 de zile.

USS Abraham Lincoln va acosta miercuri în orașul-stațiune Pattaya din Thailanda. Vizita a alimentat speranțele privind un impuls economic pentru oraș.

Dar înaintea sosirii navei, poliția pregătește patrule suplimentare în zona principală a plajei din Pattaya și în cartierul cunoscut pentru viața de noapte, pe lângă raziile desfășurate în weekend, în urma cărora între 40 și 50 de persoane au fost reținute sub suspiciunea practicării prostituției, potrivit The Independent.

După ce vor ajunge în portul Laem Chabang, aflat în apropiere, împreună cu alte două nave ale Marinei, persoanelor aflate la bord li se va permite să se odihnească și să se refacă după mai bine de 200 de zile petrecute pe mare.

„Facem tot ce putem, dar este dificil”, a declarat luni șeful poliției din Pattaya, Anek Srathongyoo, explicând că lucrătorii sexuali ar putea aborda potențiali clienți în spații publice fără ca autoritățile să știe.

Prostituția este ilegală în Thailanda și, în ciuda unor acțiuni ocazionale de descurajare a fenomenului, industria sexului este vizibilă în marile centre turistice, inclusiv în anumite zone din Bangkok și Pattaya.

Lincoln a plecat din portul de bază din San Diego în luna noiembrie și ulterior a fost redirecționat către Orientul Mijlociu pentru a sprijini operațiunile militare desfășurate în cadrul războiului dintre SUA și Israel și Iran, stabilind, potrivit parlamentarilor democrați, un record modern pentru cel mai mare număr consecutiv de zile petrecute pe mare.

Însă misiunea prelungită a fost însoțită și de informații privind probleme de sănătate mintală și deteriorarea condițiilor de la bord, două publicații specializate în domeniul militar relatând în această lună despre tentative de suicid și scăderea moralului echipajului de pe navă.

În Pattaya, un fost sat pescăresc transformat parțial într-un centru turistic datorită militarilor americani care căutau relaxare în timpul războiului din Vietnam, unii speră într-un impuls financiar.

Fiecare militar american ar putea cheltui între 1.000 și 3.000 de baht pe zi (30–91 de dolari), în funcție de cât timp va petrece la țărm și dacă va rămâne peste noapte, a declarat primarul orașului Pattaya, Poramase Ngampiches.

Permisiunea de a părăsi nava este acordată, de regulă, în mod eșalonat, ceea ce înseamnă că nu toți militarii vor coborî de pe nave în același timp.

„Ar trebui să contribuie la stimularea economiei Pattayei pe termen scurt”, a spus Poramase.

Însă banii ar putea ajunge și în partea mai puțin agreabilă a industriei de divertisment din Pattaya, care este atât de extinsă încât Biroul Federal de Investigații (FBI) al SUA a descris orașul, în urmă cu un deceniu, drept „una dintre principalele destinații de turism sexual din lume”.

„Riscul pentru sănătate și siguranță crește, întrucât afluxul unui număr mare de clienți poate spori probabilitatea exploatării sexuale și a răspândirii bolilor cu transmitere sexuală”, a declarat Pipatpong Fakfare, profesor asociat la Școala de Științe Umaniste și Management al Turismului din cadrul Universității Bangkok.

El a atras, de asemenea, atenția asupra informațiilor privind stresul și tentativele de sinucidere în rândul personalului aflat la bordul portavionului, aspect care adaugă un nou nivel de îngrijorare.

Impactul comercial general asupra orașului Pattaya, care dispune de peste 300.000 de camere de cazare, va depinde în parte de locurile în care militarii vor alege să-și petreacă timpul, întrucât unii dintre ei s-ar putea deplasa în capitala Bangkok, a declarat Thanet Supornsahasrungsi, președintele Federației Asociațiilor de Turism din Chonburi.

„Când am auzit vestea că o navă de război a Marinei SUA va acosta în Pattaya, aceasta a devenit o sursă de speranță pentru noi”, a declarat Lisa Hamilton, președinta Asociației Patronilor din Industria Vieții de Noapte din Pattaya.

„Locuiesc în Pattaya de peste 20 de ani și nu am văzut niciodată un an atât de slab ca acesta”.