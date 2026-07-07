Petrolier în flăcări în Strâmtoarea Ormuz, după ce a fost lovit de un proiectil

Un petrolier care naviga în largul coastelor Omanului, în Strâmtoarea Ormuz, a luat foc marţi dimineaţa devreme după ce a fost lovit de un proiectil. FOTO: Getty Images

Un petrolier care naviga în largul coastelor Omanului, în Strâmtoarea Ormuz, a luat foc marţi dimineaţa devreme după ce a fost lovit de un proiectil, a declarat armata britanică, scrie CNN.

Acesta a fost cel mai recent atac îndreptat împotriva unei nave care traversa gura îngustă a Golfului Persic, pe unde, în timp de pace, trecea o cincime din totalul petrolului şi gazelor naturale comercializate.

Earlier today Qatari oil tanker intended to pass through the Omani route in the strait of Hormuz with US navy support but was struck by IRGC after ignoring repeated warnings.



US is likely to retaliate with strikes on Iranian targets. pic.twitter.com/a9fHfIVn3n — Current Report (@Currentreport1) July 7, 2026

Citând un oficial american anonim, The Wall Street Journal a relatat că Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran a tras asupra a două nave comerciale în apropierea strâmtorii. Axios, citând oficiali americani anonimi, a relatat că Iranul a tras rachete asupra navelor comerciale care tranzitează strâmtoarea.

Televiziunea de stat iraniană a afirmat că petrolierul care transporta gaz natural lichefiat a fost atacat după ce a ignorat avertismentele, dar nu şi-a asumat direct responsabilitatea pentru atac.

Teheranul a declarat în repetate rânduri că doar ruta aprobată de acesta prin strâmtoare este sigură şi este suspectat că a atacat alte nave care au folosit o altă rută în apropierea ţărmului omanez.

Statele Unite sunt dornice să continue negocierile cu Iranul, menite să redeschidă complet strâmtoarea, să reducă programul nuclear controversat al Teheranului şi să pună capăt definitiv războiului declanşat pe 28 februarie, însă atacurile anterioare din strâmtoare au declanşat lovituri de represalii din partea Statelor Unite, care au fost urmate de atacuri ale Iranului asupra statelor arabe din Golf, sporind riscul unei escaladări.

Între timp, negocierile dintre Iran şi SUA par să fie suspendate până după înmormântarea fostului Lider Suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, care a fost ucis la începutul războiului.

Autorităţile au transportat în cursul nopţii trupul neînsufleţit al lui Khamenei în oraşul Qom, centru al seminarului şiit, unde participanţii la înmormântare i-au adus omagii, marţi.