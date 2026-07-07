Trump retrage licența Iranului pentru vânzările de petrol, după ce mai multe petroliere au fost atacate în Ormuz

1 minut de citit Publicat la 23:05 07 Iul 2026 Modificat la 23:05 07 Iul 2026

Un petrolier care naviga în largul coastelor Omanului, în Strâmtoarea Ormuz, a luat, foc marţi dimineaţă, devreme, după ce a fost lovit de un proiectil. FOTO: Getty Images

Statele Unite au retras, marți, licența generală care autoriza vânzarea petrolului iranian, în timp ce un oficial american a avertizat că acțiunile Iranului în Strâmtoarea Ormuz sunt „complet inacceptabile” și vor avea consecințe, după atacurile asupra unor petroliere din această zonă strategică, relatează Reuters.

Prețurile petrolului au crescut cu peste 5% după anunț. Departamentul Trezoreriei SUA a precizat că va permite, până pe 17 iulie, încheierea tranzacțiilor cu petrol iranian care fuseseră autorizate în baza licenței revocate.

Oficialul american a spus că negociatorii continuă să lucreze „cu bună-credință” pentru un acord final cu Iranul, în ciuda celei mai recente escaladări.

Măsura luată de SUA vine după ce trei petroliere au raportat, în ultimele zile, că au fost lovite de proiectile neidentificate în Strâmtoarea Ormuz sau în apropierea acesteia, potrivit unui raport al agenției UKMTO, afiliată marinei britanice. Regimul de la Teheran nu a comentat informațiile și nimeni nu și-a asumat responsabilitatea.

Atacurile și reacția SUA riscă să pună sub semnul întrebării înțelegerea diplomatică fragilă dintre SUA și Iran, sporind pericolul ca noi represalii să compromită negocierile pentru un acord mai amplu.

Un alt oficial american, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat că primele indicii arată că Iranul a tras asupra a trei nave comerciale.

Posibila escaladare vine într-un moment în care ambele părți lucrau la un acord care ar fi inclus limitări ale programului nuclear iranian și relaxarea unor sancțiuni, inclusiv a restricțiilor privind exporturile de petrol.

Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă îngustă între Iran și Oman, este unul dintre cele mai importante puncte strategice de tranzit energetic din lume. Prin ea trec zilnic circa o cincime din petrolul consumat la nivel global și volume mari de gaz natural lichefiat.

Orice perturbare prelungită ar putea duce la creșterea prețurilor energiei și ar pune presiune suplimentară asupra consumatorilor și guvernelor care se confruntă deja cu costuri mai mari ale carburanților.

Exporturile de petrol rămân o sursă esențială de venit pentru Iran, aducând miliarde de dolari în valută forte, care contribuie la finanțarea cheltuielilor guvernamentale și susțin o economie slăbită de ani de sancțiuni americane.

În ciuda restricțiilor, Iranul a reușit să își mărească livrările în ultimii ani, în mare parte către China, transformând vânzările de petrol într-una dintre cele mai importante surse de susținere economică ale țării.

Orice nou efort de limitare a acestor exporturi ar putea pune presiune suplimentară asupra finanțelor Iranului și asupra capacității sale de a susține programele interne și activitățile regionale.