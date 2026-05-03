„Prețuri șoc în Bulgaria”. Vicepreședintele ANAT s-a dus la o bere pe o terasă din Balcic și a fotografiat meniul

1 minut de citit Publicat la 15:52 03 Mai 2026 Modificat la 16:04 03 Mai 2026

Vedere aeriană pitorească din dronă a coastei orașului Balcic FOTO: Getty Images

Românii care plănuiesc să-și petreacă vacanța de vară pe litoralul bulgăresc ar trebui să își facă altfel calculele față de anii anteriori, pentru că după trecerea la euro prețurile s-au modificat și este de așteptat să mai crească în sezonul estival. Și pare că acest lucru deja s-a întâmplat, în minivacanța de 1 Mai.

Adrian Voican, vicepreședintele ANAT (Asociația Națională a Agențiilor de Turism), s-a declarat șocat de prețurile pe care le-a găsit pe o terasă din Balcic.

Potrivit acestuia, o bere a ajuns să coste între 5 și 7 euro pe o terasă și a atașat și o fotografie a meniului care arată acest lucru.

„Prețuri șoc în #Bulgaria!

La #Balchik, preturi ca in Grecia sau Italia.

După trecerea la EUR și mărirea taxelor.

În fiecare zi văd pe SM prejudecata ca în Bulgaria prețurile sunt mult mai mici decât la noi!

Oameni buni, treziți-vă!

Profitând de Schengen și bucuria unei plimbări pe faleză de la #Balcic, la poalele Castelului Reginei Maria, ne-am oprit la o terasă oarecare, nu de fițe, să bem o bere și să ne delectăm cu primul #Tarator al verii.. e

Venim din vama, unde o bere costa chiar și 10-15 lei. Aici dublu sau triplu!

Un simplu Heineken la 0,33l … 32 lei! ?

Atmosfera e plăcută, desigur! 10 romani la 1 bulgar.

Doar … preturile acelea mici au dispărut cu desăvârșire!”, a scris Adrian Voican pe Facebook.

El a atașat o fotografie a meniului cu prețurile la băuturi.

Bulgaria a adoptat oficial moneda euro la 1 ianuarie 2026, devenind cel de-al 21-lea stat membru al Uniunii Europene care a aderat la zona euro.

Timp de o lună, până pe 31 ianuarie 2026, cetățenii au putut folosi atât leva (fosta monedă națională), cât și euro pentru plăți. Începând cu 1 februarie 2026, euro a rămas singura monedă oficială pentru plăți în Bulgaria.

Prețurile continuă să fie exprimate în ambele monede în multe locuri pentru a ajuta la obișnuirea consumatorilor cu noua unitate monetară.