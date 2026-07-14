Bulgaria părăsește "Coaliția de Voință" care susține Ucraina. Radev: "Nu e locul nostru acolo, soluția este alta"

Bulgaria părăsește Coaliția de Voință care susține Ucraina. FOTO Getty Images

Premierul Bulgariei, Rumen Radev, a declarat că locul țării sale nu este în "Coaliția de Voință" și a susținut că Sofia nu ar trebui să participe la o inițiativă ai cărei membri susțin continuarea ajutorului financiar și militar pentru Ucraina, scrie Novinite.

Radev a făcut declarațiile la Paris, înaintea paradei militare organizate de Ziua Națională a Franței. El a spus că a primit personal din partea președintelui Emmanuel Macron invitația de a participa la coaliție, dar că Bulgaria nu se va alătura unui format orientat spre acordarea unui sprijin militar suplimentar Kievului.

"Am primit personal o invitație din partea președintelui Macron pentru a participa la Coaliția Voluntarilor, dar consider că Bulgaria nu își are locul acolo, deoarece nu participăm la o coaliție care insistă asupra continuării ajutorului financiar și militar pentru Ucraina", a afirmat Radev.

Premierul bulgar a explicat că poziția guvernului său pornește de la ideea că războiul nu poate fi încheiat printr-o nouă escaladare militară. În opinia sa, eforturile ar trebui concentrate asupra unei inițiative diplomatice care să ducă la oprirea conflictului.

"Nu oferim un astfel de ajutor, deoarece consider că soluția acestui conflict nu constă în prelungirea lui prin mijloace militare, ci într-o inițiativă diplomatică puternică, menită să pună în cele din urmă capăt escaladării", a declarat Radev.

Premierul Bulgariei se afla la Paris la invitația lui Emmanuel Macron pentru a participa la parada militară de Ziua Franței, la care au defilat și militari din Garda Bulgară. Radev a descris prezența acestora drept un simbol al relațiilor apropiate dintre Bulgaria și Franța. "Participarea militarilor Gărzii Bulgare la această paradă devine deja o tradiție. Ei își au locul firesc acolo, ca semn al relațiilor deosebit de bune dintre Bulgaria și Franța în numeroase domenii în care țările noastre colaborează cu succes", a spus el.

Întrebat dacă a discutat cu alți lideri invitați la ceremoniile din Franța, dar care nu fac parte din "Coaliția Voluntarilor", Radev a răspuns că s-a întâlnit cu unii dintre ei la recepția oficială organizată de Macron la Palatul Élysée. El a precizat că parada militară a fost deschisă tuturor invitaților, indiferent dacă făceau sau nu parte din coaliție.

Referindu-se la noua coaliție europeană pentru apărare împotriva rachetelor balistice, creată de Ucraina și de mai multe state europene pentru a întări protecția în fața atacurilor rusești, Radev a declarat că deciziile privind securitatea Bulgariei trebuie să fie luate în continuare în cadrul NATO și al Uniunii Europene.

„Am văzut până acum numeroase propuneri și idei, dar deciziile sunt luate în alte formate. Bulgaria participă activ la toate formatele în care se iau decizii”, a afirmat el.

Premierul a adăugat că problemele privind securitatea colectivă trebuie abordate prin angajamentele Bulgariei în cadrul NATO și al Uniunii Europene.

Radev a vorbit și despre cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni pregătit de Uniunea Europeană împotriva Rusiei. El a susținut că Bulgaria a reușit să obțină eliminarea unei persoane de pe lista sancțiunilor, din cauza unor îngrijorări legate de funcționarea în siguranță a metroului din Sofia.

"Bulgaria și-a exprimat deschis rezervele față de includerea acestor persoane și disponibilitatea categorică de a nu sprijini întregul pachet dacă ele nu erau eliminate de pe listă. Ați văzut că au fost eliminate", a declarat Radev.

Potrivit acestuia, decizia arată că Bulgaria își poate apăra interesele naționale, chiar și atunci când acționează într-un cadru european comun.

"Pentru prima dată, Bulgaria își afirmă deschis interesul național. Nu este nimic greșit ca o țară să își apere interesul național într-un format colectiv. Uniunea Europeană este puternică atunci când statele sale membre sunt puternice", a spus premierul.

Radev a pus sub semnul întrebării și eficiența celor 20 de pachete de sancțiuni adoptate anterior împotriva Rusiei. El a afirmat că rezultatele acestora ar trebui analizate, iar noile măsuri nu ar trebui să creeze probleme suplimentare statelor care le aplică. "Când impunem al 21-lea pachet de sancțiuni, trebuie să ne întrebăm de ce am ajuns în acest punct și ce s-a întâmplat cu precedentele 20 de pachete. Este clar că acestea nu și-au atins scopul", a afirmat el.

Premierul bulgar a adăugat că sancțiunile ar trebui concepute astfel încât să își atingă obiectivele fără să afecteze suplimentar economiile europene.