Tanczos Barna, despre Neptun Deep: “Când România va ajunge cel mai mare producător de gaz din Europa, lucrurile vor sta altfel”

România va ajunge cel mai mare producător de gaz din Europa, a precizat Tanczos Barna. Sursa foto: OMV Petrom

Vicepremierul Tanczos Barna a spus marți, la Digi 24, că România va fi într-o altă situaţie energetică când va începe proiectul Neptun Deep. El a precizat că extragerea gazelor din Marea Neagră va permite României să devină cel mai mare producător de gaz din Europa.

“E greu să schimbi acum, pentru că electricitatea se produce. Şi avem această discuţie cu minerii pe stradă, unde electricitatea produsă în aceste centrale pe cărbune e atât de scumpă încât debalansează tot mixul energetic şi preţurile autohtone. O să fim într-o altă situaţie în momentul în care porneşte Neptun Deep, în momentul când pornesc marile centrale care sunt în construcţie acum şi se fac investiţii de miliarde de euro acolo. Vom fi într-o situaţie total diferită când reuşim să exportăm cantităţi mari de gaz“, a declarat vicepremierul Tanczos Barna.



“A încercat Europa să o facă foarte repede, până în 2035, cu metode greşite şi cu grabă, fără să se ia în considerare suportabilitatea sau nivelul la care este pregătită industria. Nu a luat Europa în considerare China şi importul de maşini fără precedent şi electrice, şi clasice, cu motoare de ardere internă, din China“, a spus Tanczos Barna.

El a atras atenția că problemele economice din Germania şi Franţa, afectează și companiile din România, care furnizează piese şi componente pentru industria auto europeană.