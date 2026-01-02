Kim Jong Un și-a dus fiica la mausoleul "liderilor eterni" și transmite astfel un semnal important

Kim Ju Ae, fiica liderului nord-coreean Kim Jong Un, a făcut prima sa vizită la mausoleul unde sunt înmormântaţi bunicul şi străbunicul ei. FOTO: Profimedia Images

Kim Ju Ae, fiica liderului nord-coreean Kim Jong Un, a făcut prima sa vizită la mausoleul unde sunt înmormântaţi bunicul şi străbunicul ei, ceea ce întărește speculațiile că ea e posibila succesoare, arată imagini publicate vineri de presa de stat.

Coreea de Nord este condusă din 1948 de dinastia Kim, cunoscută şi sub numele de "linia Paektu", de la denumirea unui munte sacru care este legendarul loc de naştere al poporului coreean şi unde, conform propagandei nord-coreene, s-a născut Kim Jong Il (bunicul lui Kim Ju Ae), care el însuşi i-a succedat tatălui său, Kim Ir Sen (străbunicul ei).



Cei doi bărbaţi, supranumiţi "lideri eterni" în propaganda de stat, sunt înmormântaţi în Palatul Soarelui Kumsusan, un vast mausoleu din centrul oraşului Phenian.



Kim Jong Un a vizitat mausoleul însoţit de înalţi oficiali, precum şi de fiica sa Ju Ae, conform imaginilor de la agenţia oficială de ştiri nord-coreeană KCNA.



Această tânără, a cărei vârstă nu este confirmată, a fost văzută alături de tatăl ei în mai multe ocazii de la prima sa apariţie în 2022. Serviciile secrete sud-coreene consideră că ea i-ar putea succeda într-o zi, marcând a patra generaţie la putere a singurei dinastii comuniste din lume.



În 2024, presa de stat nord-coreeană a numit-o pe Kim Ju Ae cu titlul onorific de "hyangdo" ("mare persoană a consiliului", în coreeană), un termen rezervat în general liderului sau succesorului său.



Înainte de 2022, singura confirmare a existenţei lui Kim Ju Ae provenea de la fosta vedetă NBA Dennis Rodman. Acesta a susţinut că a întâlnit o fiică a liderului, pe nume Ju Ae, în timpul unei vizite în Coreea de Nord în 2013.