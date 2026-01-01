Mesajul de Anul Nou transmis de Kim Jong-un. Liderul de la Phenian și-a dus fiica la festivitățile organizate de Revelion

Kim Jong-un și-a dus fiica la festivitățile organizate de Revelion. FOTO: Profimedia Images

Liderul nord-coreean Kim Jong-un și-a lăudat trupele care luptă în străinătate, spunând în mesajul de Anul Nou că acestea construiesc o „alianță invincibilă” cu Rusia, scrie The Guardian.

Phenianul a trimis mii de militari pentru a lupta pe frontul din Ucraina de partea Rusiei, potrivit agențiilor de informații din Coreea de Sud și din Occident. Cel puțin 600 dintre aceștia au murit, iar alte câteva mii au fost răniți, conform estimărilor sud-coreene.

Analiștii spun că, în schimb, Coreea de Nord primește de la Rusia ajutor financiar, tehnologie militară, precum și livrări de alimente și energie.

Kim și-a lăudat oamenii care luptă pe „un pământ străin”, felicitându-i pentru apărarea „eroică” a onoarei naționale și îndemnându-i „să fie curajoși”, a transmis agenția de stat Korean Central News Agency (KCNA).

„În timp ce întreaga țară este cuprinsă de o atmosferă festivă, de întâmpinare a noului an, cu atât mai mult mi-e dor de voi, care luptați cu curaj pe câmpurile de luptă, pe pământ străin, chiar și în acest moment. În spatele vostru sunt Phenianul și Moscova”, a spus el, potrivit KCNA.

Kim a sugerat, totodată, că în acest an ar putea urma și alte acțiuni în afara țării, făcând referire la „performanțe remarcabile pe câmpurile de luptă din străinătate”.

Liderul nord-coreean a marcat începutul noului an printr-un spectacol grandios și un discurs pe stadionul May Day din Phenian, a relatat presa de stat. În imaginile difuzate de KCNA, Kim apare alături de soția sa, Ri Sol Ju, și de fiica sa, Ju Ae, considerată de analiști drept posibilul său succesor.

Analiștii mai spun că apropierea tot mai mare de Rusia i-a oferit regimului lui Kim o gură de oxigen economic și i-a permis să respingă încercările SUA și ale Coreei de Sud de a relua dialogul.

Relatările conturează însă o imagine sumbră pentru trupele nord-coreene implicate în cel mai sângeros război din Europa din ultimele decenii. Soldații Phenianului ar fi primit ordin să se sinucidă în loc să fie luați prizonieri, potrivit serviciului de informații sud-coreean și mărturiilor a doi nord-coreeni capturați de Ucraina. Cei doi bărbați, ținuți în captivitate la Kiev din ianuarie 2025 după ce au fost răniți pe front, şi-au exprimat dorinţa de a avea "o nouă viaţă" în Coreea de Sud.