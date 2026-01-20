„Racheta monstru” a Coreei de Sud intră în serviciu: Hyunmoo-5, cea mai puternică rachetă antibunker non-nucleară

Hyunmoo-5 va transporta un focos convențional care cântărește până la 8 tone. FOTO: Hepta

Coreea de Sud a început să desfășoare operațional cea mai mare rachetă balistică de până acum, Hyunmoo-5, o armă sol-sol de mare putere, concepută pentru a distruge ținte adânc îngropate și întărite în Coreea de Nord, potrivit Interesting Engineering.

Numită „rachetă monstru” datorită dimensiunii și puterii sale distructive, Hyunmoo-5 va transporta un focos convențional care cântărește până la 8 tone, ceea ce o face una dintre cele mai grele focoase non-nucleare integrate vreodată într-o rachetă balistică.

Oficiali militari anonimi au declarat pentru The Korea Herald că desfășurarea în unitățile de front a început la sfârșitul anului trecut, iar desfășurarea operațională completă se așteaptă să fie finalizată înainte de 2030. Un oficial al Ministerului Apărării a confirmat că armata „continuă integrarea Hyunmoo-5”, deși cifrele specifice de desfășurare rămân nedivulgate.

Un rol unic de distrugere a focoaselor și a buncărelor

Racheta este destinată să joace un rol cheie în postura de descurajare a Coreei de Sud împotriva Coreei de Nord. Este concepută pentru a ataca buncăre subterane întărite, inclusiv instalații de comandă și control despre care se crede că sunt folosite de liderul nord-coreean Kim Jong-un.

Potrivit unor surse de știri coreene, Hyunmoo-5 este o componentă esențială a doctrinei sud-coreene de pedepsire masivă și represalii (KMPR), care prevede lovituri convenționale copleșitoare împotriva conducerii și instalațiilor strategice nord-coreene în cazul unui atac nuclear. De asemenea, susține elemente ale conceptului de atac preventiv „Lanțul uciderilor” și ale sistemului coreean de apărare antirachetă și aeriană.

Informațiile despre Hyunmoo-5 rămân limitate, majoritatea specificațiilor sale tehnice fiind clasificate. Dezvoltarea rachetei cu combustibil solid pare să fi început înainte de octombrie 2022, când un audit al Comitetului Național de Apărare a dezvăluit că aceasta va cântări în jur de 35 de tone.

Potrivit TWZ, focosul Hyunmoo-5 include probabil nu doar material exploziv, ci și o carcasă densă de penetrare metalică pentru a-i spori capacitatea de distrugere a bunkerelor. Unele relatări sugerează că până la 80% din masa focosului ar putea consta din metal greu, explozibilii constituind partea rămasă. Racheta și-ar lovi ținta la viteze aproape hipersonice sau hipersonice, oferindu-i o energie cinetică substanțială pentru a pătrunde adânc în pământ înainte de a detona.

Rază de acțiune, limitele tratatelor și opțiuni viitoare

Deși clasificată drept rachetă balistică cu rază scurtă de acțiune, se crede că Hyunmoo-5 are o rază de acțiune raportată de aproximativ 600 de kilometri atunci când transportă focosul său masiv, potrivit TWZ. Alte evaluări sugerează că ar putea atinge performanțe de rachetă balistică cu rază intermediară de acțiune, depășind 3.000 de kilometri (1.865 de mile) și ajungând la 5.000 de kilometri (3.107 mile) dacă este echipată cu o sarcină utilă mai ușoară.

Dezvoltarea rachetei a fost posibilă doar după eliminarea directivelor bilaterale de lungă durată privind rachetele dintre Coreea de Sud și Statele Unite. Aceste reguli limitau inițial raza de acțiune a rachetelor balistice sud-coreene la 180 de kilometri și greutatea focoaselor la 500 de kilograme, înainte de a fi relaxate treptat și în cele din urmă abandonate în iunie 2021. Modelele anterioare Hyunmoo-4 și Hyunmoo-5 reflectă ambele eforturile Seulului de a exploata restricțiile ridicate pentru a lansa rachete cu rază mai lungă de acțiune și sarcină utilă mai mare.

În timp ce oficialii sud-coreeni susțin public că Hyunmoo-5 este îndreptat exclusiv împotriva Coreei de Nord, Seulul ia în considerare și nevoile regionale mai largi de descurajare, inclusiv potențialele amenințări din partea Chinei și Rusiei. Au existat, de asemenea, indicii că Coreea de Sud dezbate cel puțin posibilitatea viitoare de a dezvolta arme nucleare, ceea ce ar necesita retragerea din Tratatul de neproliferare nucleară.