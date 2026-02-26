Ședință CGMB. Pe ordinea de zi e și creșterea chiriilor pentru „locuinţele convenabile”. Tariful propus e de 10 ori mai mare

Consilierii generali ai Capitalei se întrunesc în şedinţă pentru a dezbate o serie de proiecte, printre care și unul care prevede creşterea chiriilor pentru „locuinţe convenabile”. FOTO: PMB / Facebook

Consilierii generali ai Capitalei se întrunesc în şedinţă joi, de la ora 10:00, pentru a dezbate o serie de proiecte, printre care și unul care prevede creşterea chiriilor pentru „locuinţe convenabile”.

Şedinţa are loc în contextul în care grupul PSD a anunţat, marţi, că va intra în grevă până când aparatul de specialitate al municipalităţii nu va redacta rapoartele necesare proiectului privind diminuarea facturilor la termie în cazul nerespectării parametrilor contractuali, iniţiat de social-democraţi.

Tariful de bază pentru închirierea locuinţelor convenabile va fi de 8 lei/mp, conform unui proiect care urmează să fie dezbătut în şedinţa CGMB.

Acest tarif va fi înmulţit cu coeficientul zonei, care va fi: 3,5 pentru zona A, 2,5 pentru zona B, 2 pentru zona C şi 1,5 pentru zona D.

Noul tarif de 8 lei/mp va fi aplicat pentru suprafața locuibilă, dar și pentru antreu, culoar, verandă, bucătărie, baie, debara, terase, pivnițe sau boxe. În cazul garajelor, tariful de bază propus este de 10 lei/mp.

Contractele ajunse la scadență vor putea fi prelungite pentru încă cinci ani, dacă chiriașii au achitat la zi toate obligațiile – chirie, întreținere și utilități – și să prezinte actul de identitate și dovada veniturilor.

Noile tarife vor fi aplicate inclusiv locuințelor sociale și celor de necesitate administrate de entitățile juridice înființate prin hotărâri ale CGMB, în limitele legii.

Rezilierea contractelor înainte de termen va interveni dacă locatarul nu achită chiria sau cheltuielile comune timp de trei luni consecutive, produce daune semnificative imobilului ori are un comportament care „face imposibilă convieţuirea” cu ceilalți locatari.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, informa recent că va propune Consiliului General un proiect privind actualizarea preţului chiriilor pentru cele peste 4.000 de locuinţe de la Administraţia Fondului Imobiliar, care în prezent variază de la 115 lei lunar pentru o garsonieră la 171 lei lunar pentru un apartament cu trei camere. Potrivit primarului general, chiriile practicate de Administrația Fondului Imobiliar nu au mai fost modificate din 2007.

Pentru un apartament cu două camere, de 56 mp, chiria actuală este de 147 de lei. Conform proiectului, aceasta ar urma să crească la 1.568 de lei în zona centrală și la 896 de lei în zona C. În cazul unui apartament cu trei camere, de 70 mp, chiria ar putea urca de la 171 de lei la 1.960 de lei în zona A și la 1.120 de lei în zona C.