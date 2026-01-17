Delegația Ucrainei a ajuns în SUA pentru noi negocieri de pace. Trump: „Putin e gata să încheie o înțelegere”. Zelenski vrea claritate

Volodimir Zelenski si Donald Trump, la întâlnirea din decembrie 2025. sursa foto: Getty

O delegație de negociatori ucraineni a ajuns în Statele Unite pentru discuții cu emisarul președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele acestuia, Jared Kushner, în încercarea de a avansa un acord care să pună capăt războiului cu Rusia, aflat în al patrulea an, a declarat sâmbătă un membru al delegației, relatează Agerpres.

De mai multe luni, reprezentanți americani poartă negocieri separate cu Kievul și cu Moscova, însă mai multe puncte rămân fără soluție, printre care statutul teritoriilor ocupate și garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Noile discuții urmează să aibă loc la Miami, în Florida, într-un context tensionat, după o serie de bombardamente rusești de amploare asupra infrastructurii ucrainene, care au provocat pene extinse de curent și încălzire, în plină iarnă.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a pus vineri această situație pe seama lipsei rachetelor antiaeriene occidentale.

„Sosit în Statele Unite. Cu (șeful securității) Rustem Umerov și (negociatorul) David Arahamia, vom avea o conversație importantă cu partenerii noștri americani cu privire la detaliile acordului de pace”, a declarat Kirilo Budanov pe rețelele de socializare, adăugând că „este planificată o întâlnire comună cu Steve Witkoff, Jared Kushner și (secretarul armatei americane) Dan Driscoll”.

Vineri, Volodimir Zelenski a confirmat vizita și a spus că speră să obțină „mai multă claritate” în privința documentelor pregătite împreună cu partea americană și a poziției Rusiei față de acestea.

„Dacă totul este finalizat și dacă partea americană își dă aprobarea (...), atunci o semnare în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos va fi posibilă” săptămâna viitoare, a adăugat liderul ucrainean.

La rândul său, președintele american Donald Trump a declarat miercuri, într-un interviu pentru Reuters, că președintele rus Vladimir Putin este „gata să încheie o înțelegere”, dar că „Ucraina este mai puțin dispusă să facă acest lucru”.

Donald Trump a pus impasul negocierilor pe seama poziției adoptate de Volodimir Zelenski.