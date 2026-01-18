Cât ar trebui să plătească România pentru a fi membră permanentă în „Consiliul de Pace” lansat de Donald Trump

Donald Trump, președintele SUA. sursa foto: Getty

România se află pe lista statelor invitate de administrația americană să intre într-un nou „Consiliu al Păcii”, inițiativă lansată de președintele SUA, Donald Trump, care presupune însă o condiție majoră pentru statutul de membru permanent: o contribuție de cel puțin 1 miliard de dolari. Invitația a fost transmisă oficial președintelui României, Nicușor Dan, iar Administrația Prezidențială a confirmat primirea scrisorii.

Potrivit unui proiect consultat de Bloomberg, Donald Trump ar urma să fie primul președinte al Consiliului și să decidă ce state sunt invitate să devină membre. Deși deciziile ar urma să fie luate prin vot majoritar, fiecare stat având un vot, toate hotărârile ar rămâne supuse aprobării președintelui Consiliului.

„Fiecare stat membru va avea un mandat de cel mult trei ani de la intrarea în vigoare a acestei Carte, cu posibilitatea reînnoirii de către președinte. Mandatul de trei ani nu se va aplica statelor membre care contribuie cu peste 1.000.000.000 de dolari SUA, în numerar, la Consiliul Păcii, în primul an de la intrarea în vigoare a Cartei”, se arată în documentul citat.

Consiliul este descris în cartă drept „o organizație internațională care urmărește promovarea stabilității, restabilirea unei guvernări fiabile și conforme cu legea și asigurarea unei păci durabile în zonele afectate sau amenințate de conflicte”. Structura ar deveni oficială după ce trei state acceptă carta, iar Trump ar urma să aprobe inclusiv sigiliul oficial al organizației.

Inițiativa pornește de la un Consiliu al Păcii destinat inițial Fâșiei Gaza, pe care administrația Trump vrea să îl extindă și pentru alte zone de conflict, inclusiv Ucraina și Venezuela. În acest context, Trump a invitat mai mulți lideri mondiali, printre care președintele Argentinei, Javier Milei, și premierul Canadei, Mark Carney, să participe la structura dedicată Gaza, sub umbrela Consiliului mai larg.

Planul a stârnit reacții critice. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că detaliile nu au fost coordonate cu Israelul. În paralel, mai multe state europene au primit invitații, potrivit unor surse familiarizate cu discuțiile. Proiectul de cartă sugerează că fondurile ar urma să fie controlate de președintele Consiliului, aspect considerat inacceptabil de multe dintre țările care ar fi analizat aderarea. Sursele susțin că mai multe state lucrează deja la o reacție comună împotriva propunerilor.

Un oficial american a confirmat pentru Bloomberg News că statele pot deveni membre fără contribuție financiară, însă plata a 1 miliard de dolari asigură statutul de membru permanent. Fondurile ar urma să fie folosite direct pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, iar structura ar urmări ca aproape fiecare dolar colectat să fie utilizat în acest scop.

Consiliul ar urma să se întrunească cel puțin o dată pe an pentru vot și ori de câte ori președintele va considera necesar. Ordinea de zi ar fi supusă aprobării acestuia. De asemenea, ar exista întâlniri regulate, fără drept de vot, cu un consiliu executiv, organizate cel puțin trimestrial.

Trump ar avea și posibilitatea de a elimina un stat membru, decizie care ar putea fi blocată doar printr-un vot de două treimi al statelor membre.

„Președintele va desemna în permanență un succesor pentru funcția de președinte”, se mai arată în document.

Vineri, Casa Albă a anunțat formarea unui prim grup executiv, din care vor face parte secretarul de stat Marco Rubio, emisarul pentru Orientul Mijlociu Steve Witkoff, Jared Kushner și fostul premier britanic Tony Blair, înainte de constituirea completă a Consiliului.

Administrația Prezidențială de la București a confirmat oficial primirea invitației: „Administrația Prezidențială confirmă primirea scrisorii transmise de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, președintelui României, Nicușor Dan, prin care este adresată oficial invitația ca România să devină membru al `Consiliului pentru Pace`”.