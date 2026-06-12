Bacalaureat 2026: Elevii continuă vineri proba orală la limba străină. Ce presupun cele 3 modalități de evaluare

Candidații vor afla rezultatele finale la Bacalaureat 2026 pe 13 iulie, după rezolvarea contestațiilor depuse. Sursa foto: Getty Images

Examenul de Bacalaureat continuă vineri cu proba orală la limba străină, după ce unii dintre absolvenții de liceu au fost evaluaţi în cursul zilei de joi. Conform procedurii Ministerului Educației, evaluarea din cadrul probei C este structurată în trei secțiuni. Săptămâna viitoare, candidaţii vor susţine proba D – evaluarea competențelor digitale –, de luni, 15 iunie, până miercuri, 17 iunie.

Proba orală la limba străină cuprinde trei componente:

a) proba de înțelegere a unui text audiat, cu durata de 20 de minute, în cadrul căreia se evaluează competentele privind receptarea textului audiat;

b) proba scrisă, cu durata de 120 de minute, în cadrul căreia se evaluează competentele privind receptarea textului citit şi producerea de mesaje scrise;

c) proba orală, cu durata de 10 - 15 minute pentru fiecare candidat, în cadrul căreia se evaluează competenţele privind producerea de mesaje orale şi interactiunea orală.

Audierea se desfășoară fără întreruperi, potrivit calendarului oficial, iar absolvenţii de liceu sunt nevoiţi să respecte şi alte reguli în timpul probei pe care o susţin astăzi.

La proba de înțelegere a unui text audiat, instrucţiunile pentru candidaţi sunt citite de către un membru al comisiei/asistent, în limba română/maternă, în fiecare sală de examen. Instrucțiunile standard, pentru toate limbile moderne la care se organizează examen, sunt următoarele:

"Veţi asculta două materiale audio diferite, fiecare de câte două ori. Aveți la dispoziţie un minut pentru a citi întrebările referitoare la primul material, apoi urmează două audieri ale acestuia, separate de un minut de pauză. După alte două minute în care definitivați răspunsurile referitoare la primul material şi citiți întrebările referitoare la cel de-al doilea, urmează cele două audieri ale celui de-al doilea material, separate şi acestea de un minut de pauză", relatează edupedu.ro.

Candidații vor primi subiectele imediat după ce asistentul va citi instrucțiunile în limba română sau în limba maternă, pentru fiecare sală de examen.

Potrivit procedurii oficiale, proba scrisă se desfășoară în două părți. Prima parte evaluează "competența de înțelegere a unui text citit", iar a doua parte verifică "competența de producere de mesaje scrise".

În document se arată că proba orală evaluează atât "competența de producere de mesaje orale", cât și "competența de interacțiune orală". Nu se admite schimbarea biletului de examen.

Elevii care dețin certificate recunoscute – de exemplu: Cambridge, TOEFL, ECDL etc. – pot solicita echivalarea probelor C sau D.

La probele de competențe lingvistice, candidații nu primesc note și nici calificative de tip "admis" sau "respins". Rezultatele sunt exprimate prin niveluri de competență, stabilite conform grilelor naționale și europene.

Potrivit Ministerului Educaţiei, sunt aşteptaţi să susţină examenul în prima sesiune, toate probele sau, în funcţie de rezultatele obţinute în sesiunile anterioare şi recunoscute ca atare, doar probele nepromovate, peste 130.000 de candidaţi absolvenţi de liceu din promoţia curentă şi din seriile anterioare.

Pe 7 iulie se vor afişa rezultatele iniţiale la probele scrise, până la ora 12:00, şi tot în aceeaşi zi se pot şi vizualiza lucrările scrise şi depune contestaţiile, în intervalul orar 14:00 - 18:00. Şi în zilele de 8 şi 9 iulie vor putea fi vizualizate lucrările scrise şi depune contestaţii.

Rezultatele finale, după rezolvarea contestaţiilor, vor fi afişate pe 13 iulie.