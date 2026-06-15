Peste 6.400 de elevi au participat la prima ediție națională a Olimpiadei "Natura dintre Ape"

Peste 6.400 de elevi au participat la prima ediție națională a Olimpiadei "Natura dintre Ape". FOTO: Antena 3 CNN

Peste 6.400 de elevi din întreaga țară au participat la prima ediție organizată la nivel național a Olimpiadei "Natura dintre Ape", un concurs dedicat biodiversității și protejării mediului. Dincolo de rezultatele obținute, competiția le-a oferit copiilor ocazia de a descoperi, într-un mod interactiv, cât de importante sunt ecosistemele pentru viața de zi cu zi.

Olimpiada "Natura dintre Ape" a ajuns anul acesta la nivel național, devenind astfel unul dintre cele mai importante proiecte educaționale dedicate biodiversității și protejării ecosistemelor din România.

Mădălin Mihailovici, CEO Veolia România: "Dacă am pornit în primele trei ediții cu București și Ilfov, am ajuns acum la nivel național. Este și singura olimpiadă privată din această țară. Am avut 6.407 elevi la olimpiadă."

Dan Dimofte, fondator în educația privată: "Trebuie să protejăm biodiversitatea, iar ca să o protejăm trebuie să o cunoaștem. Avem nevoie de educație, iar școala dă sensul învățării."

La rândul său, Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației, a subliniat importanța activităților extrașcolare: "Toate concursurile și activitățile extrașcolare care ating astfel de teme, fie că vorbim despre educație pentru mediu sau despre educație pentru securitate cibernetică, sunt foarte importante."

Premiile au fost pentru participanți un moment de bucurie și mândrie.

Mădălin Mihailovici, CEO Veolia România: „Este o bucurie să vedem că reușim să ne reconciliem cu natura. Noi, cei care operăm în zona apei, trebuie să îi învățăm pe copii să respecte natura, să o protejeze și să aibă grijă de ea.”

Datorită interesului tot mai mare, organizatorii își propun să dezvolte proiectul la un nivel și mai amplu.

"În următorii ani, cu siguranță va exista o etapă europeană. Nu cred că anul viitor, dar ne dorim ca, la un moment dat, să devenim o olimpiadă internațională", a declarat Mădălin Mihailovici.

Competiția demonstrează că educația pentru sustenabilitate poate deveni un instrument puternic de implicare și mobilizare a noilor generații în jurul unor teme esențiale pentru viitor.