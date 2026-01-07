"Regele tonului" plătește un preț record de 2,8 milioane de euro pentru un exemplar uriaș la o licitație din Tokyo

Tonul roşu de 243 de kilograme, pescuit în largul coastei de nord-est a Japoniei. Sursa foto: Profimedia Images

Un ton roşu uriaş, care are aproape 250 de kilograme, a fost adjudecat pentru suma record de 2,8 milioane de euro la tradiţionala licitaţie de Anul Nou din Tokyo, a relatat The Guardian. "Regele tonului" este celebrul proprietar al lanţului de restaurante Sushi Zanmai, Kiyoshi Kimura. Acesta plănuieşte să transforme gigantul peşte în rulouri de sushi, care se vând cu aproape 3 euro în localurile sale.

Kiyoshi Kimura, care se autointitulează "Regele tonului", a plătit luni suma record de 2,8 milioane de euro pentru acest peşte de 243 de kilograme, pescuit în largul coastei de nord-est a Japoniei.

"Credeam că îl vom putea cumpăra la un preţ puţin mai mic, dar preţul a urcat în mai puţin timp decât se poate spune", a declarat antreprenorul Kiyoshi Kimura după licitaţie, organizată înainte de răsăritul soarelui la piaţa de peşte Toyosu.

Ulterior, proprietarul lanţului de restaurante Sushi Zanmai a mai adăugat în cadrul interviului: "Am fost surprins de preţ... Sper că, mâncând acest ton de bun augur, cât mai mulţi oameni se vor simţi revigoraţi".

Preţul de 510,3 milioane de yeni (2,8 milioane de euro) atins la această licitaţie de Anul Nou este cel mai ridicat de când au început să fie colectate date comparabile în 1999. Recordul anterior era de 333,6 milioane de yeni pentru un ton roşu de 278 de kilograme în 2019, după mutarea pieţei de la locaţia sa tradiţională din Tsukiji, în centrul Tokyo, către instalaţii mai moderne.

Tonul roşu de 243 de kilograme a fost vândut luni mult mai scump decât un alt exemplar care avea o greutate mai mare, asemănătoare cu cea pe care o are o motocicletă – acesta din urmă a fost cumpărat pentru 1,3 milioane de euro de un restaurant cu stele Michelin din Japonia.

Anul trecut, cel mai mare ofertant a plătit 207 milioane de yeni pentru un ton roşu de 276 de kilograme. În timpul pandemiei de COVID-19, tonul de Anul Nou a atins doar o fracţiune din preţul său obişnuit, restaurantele reducându-şi activitatea.

Dave Gershman, de la ONG-ul Pew Charitable Trusts, a profitat de anunţ pentru a sublinia că populaţia de ton roşu din Pacific se reface după ce a fost "la un pas de colaps”. Planul de relansare din 2017 "funcţionează, iar dacă factorii de decizie vor lua noi măsuri în 2026, viitorul tonului roşu din Pacific va fi promiţător", a estimat acesta într-un comunicat.