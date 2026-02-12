Oamenii din Curtea de Argeș tot nu au apă potabilă, în ciuda promisiunilor: „Nu a venit niciun fel de apă, nici neagră, nici albă”

După ce în apă a fost descoperită, din nou, bacteria Clostridium perfringens, oamenilor li s-a spus să nu mai folosească apa de la robinete nici măcar pentru igiena personală. Foto: captură Antena 3 CNN

Localnicii din Curtea de Argeș au rămas, din nou, fără apă. Furnizarea apei a fost sistată marți, dar primăria a promis că în 24 de ore va fi repornită. Au trecut mai mult de 24 de ore și oamenii tot nu au apă, nici potabilă, nici menajeră. În locuințele unde au curs câteva picături la robinet, apa a fost murdară. De altfel, primăria i-a anunțat că „speră” ca, atunci când furnizarea apei va fi reluată, aceasta să fie potabilă, după ce în rețea a fost descoperită o bacterie extrem de periculoasă.

Se împlinesc aproape cinci luni de când localnicii din Curtea de Argeș nu au apă potabilă și stau la cozi în fiecare zi ca să își umple bidoanele de plastic cu apă din sursele puse la dispoziție de autoritățile locale.

După ce în apă a fost descoperită, din nou, bacteria Clostridium perfringens, oamenilor li s-a spus să nu mai folosească apa de la robinete nici măcar pentru igiena personală.

Situația a apărut după ce filtrele de tratare a apei s-au înfundat, ca urmare a creșterii turbidității apei după tranzitarea controlată a unei viituri prin Barajul Vidraru. Începând marți seară, de la ora 21:00, s-a sistat total furnizarea apei timp de 24 de ore pentru realizarea unor lucrări.

Primăria spune că apa a fost repornită și că „speră” că este potabilă. Însă joi dimineața, oamenii tot nu aveau apă. Localnicii sunt revoltați:

„Nu a venit niciun fel de apă, nici neagră, nici albă. Ce să fac...am venit iar, ieri am umplut cinci bidoane, azi umplu iar trei. Să îmi ajungă. Dacă mi-o ajunge. Am plecat și nespălată.”

„Nu curgea la robinet. La duș am curs puțin și s-a oprit. Apoi am dat drumul la robinet și a curs așa puțin, maronie, am închis dacă am văzut că nu e bună. Și aseară până la 11 am tot zdrăngănit chiuveta aia. Și centralele cum or fi mergând...”

„Nu a venit deloc. Ne-am descurcat cum am putut. Te speli chinuit, cu o cană, cum poți. Trebuie să vină. E chin, e greu.”

„Noi pentru astea cinci luni nici nu ar trebui să plătim apă potabilă. Să transforme contractul în apă menajeră, dar nici dinasta de 24 de ore nu e”

„Ne-au dat alertă pe telefon că 24 de ore, se fac două zile și o noapte.”

Hidroelectrica a efectuat, în ultimele luni, o serie de deversări controlate din acumularea Vidraru de pe râul Argeș, necesare pentru asigurarea condițiilor tehnice de efectuare a lucrărilor de retehnologizare a amenajării hidroenergetice. Asta a dus însă la creșterea turbidității apei și aproximativ 40.000 de persoane din Curta de Argeș, dar și din localitățile învecinate au rămas fără apă potabilă de luni de zile.