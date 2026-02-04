Primarul din Curtea de Argeș, iritat de întrebarea când vor avea oamenii apă potabilă: Nu sunt Mama Omida, nici Dumnezeu, ca să rezolv

Constantin Panțurescu, primarul localității Curtea de Argeş, unde mii de oameni nu au apă potabilă de aproape trei luni, a avut o reacție nervoasă la întrebarea când se va rezolva problema. "Nu sunt nici Mama Omida, nici Dumnezeu să rezolv", a spus el.

Constantin Panțurescu, primarul localității Curtea de Argeş: "Apa este în rețea, nu are bacterii pe rețea, e aproape de parametrii de normalitate."

Întrebat când se va rezolva problema apei, el a răspuns: "Când o sa rezolv o să vă spun, nu am o soluție, bat din palme, nu sunt nici Mama Omida, nici Dumnezeu să le rezolv. E o situație creată nu de noi, nu ne-am mai întâlnit cu asta.

Când o să avem niște răspunsuri clare o să vi le dăm cu mare plăcere".

Criza apei potabile din Curtea de Argeș pare fără sfârșit. De mai bine de trei luni, aproape 50.000 de oameni nu pot folosi apa de la robinet, după ce în rețea a fost descoperită o bacterie. Deși autoritățile susțin că tratează intensiv apa și că parametrii revin treptat la normal, localnicii continuă să care zilnic apă din bazinele puse la dispoziție în oraș, multe dintre ele, înghețate luni dimineață.

Direcţia de Sănătate Publică spune că la ultimele teste nu a mai fost descoperită bacteria periculoasă.



„Am probe în data de 30. Astăzi au ieșit rezultatele microbiologic la cei cinci furnizori de la care noi am luat, adică consumatori, școală, grădiniță, cămin de bătrâni și două unități de alimentație publică. Apa a ieșit din punct de vedere bacteriologic bună”, a spus Sorina Honțaru, director executiv DSP Argeș.

Chiar dacă problema bacteriei pare să fie rezolvată, oamenii tot nu pot folosi apa.

„Miroase, miroase, miroase foarte urât. E greu că suntem bătrâni. Trebuie să facem baie, să spunem, vasele, să facem mâncare”, spune o femeie.

Edilul orașului spune că ar fi o soluție: se lucrează la schimbarea rețelei de tratare a apei. Asta după ce premierul Ilie Bolojan a cerut tuturor instituțiilor responsabile să finalizeze analizele și să vină cu măsuri concrete.