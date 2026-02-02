„Am ajuns ca în deșert. Diferența e că noi nu cărăm cu cămilele, cărăm cu mâinile”. 50.000 de oameni din Curtea de Argeș tot nu au apă

Direc ţia de Sănătate Publică spune că la ultimele teste nu a mai fost descoperită bacteria periculoasă.



„Am probe în data de 30. Astăzi au ieșit rezultatele microbiologic la cei cinci furnizori de la care noi am luat, adică consumatori, școală, grădiniță, cămin de bătrâni și două unități de alimentație publică. Apa a ieșit din punct de vedere bacteriologic bună”, a spus Sorina Honțaru, director executiv DSP Argeș.



Chiar dacă problema bacteriei pare să fie rezolvată, oamenii tot nu pot folosi apa.



„Miroase, miroase, miroase foarte urât. E greu că suntem bătrâni. Trebuie să facem baie, să spunem, vasele, să facem mâncare”, spune o femeie.



„Cred că un an, doi până când o curăța acolo e. E durere, atâta noroi de atâția ani”, adaugă un bărbat.

Edilul orașului spune că ar fi o soluție: se lucrează la schimbarea rețelei de tratare a apei. Asta după ce premierul Ilie Bolojan a cerut tuturor instituțiilor responsabile să finalizeze analizele și să vină cu măsuri concrete.