„Am ajuns ca în deșert. Diferența e că noi nu cărăm cu cămilele, cărăm cu mâinile”. 50.000 de oameni din Curtea de Argeș tot nu au apă

Criza apei potabile din Curtea de Argeș pare fără sfârșit. De mai bine de trei luni, aproape 50.000 de oameni nu pot folosi apa de la robinet, după ce în rețea a fost descoperită o bacterie. Deși autoritățile susțin că tratează intensiv apa și că parametrii revin treptat la normal, localnicii continuă să care zilnic apă din bazinele puse la dispoziție în oraș, multe dintre ele, înghețate în această dimineață. Premierul Ilie Bolojan le-a cerut instituțiilor responsabile rezultate rapide și soluții clare.
De mai bine de trei luni de zile, localnicii merg de mai multe ori pe zi ca să ia apa.
„Am ajuns ca în deșert. Diferența între noi și aia e că noi nu cărăm cu cămila, cărăm cu mâinile”, spune un localnic, în timp ce cară două bidoane de câte cinci litri cu apă potabilă.
Au fost puse la dispoziție bazine cu apă potabilă în mai multe puncte din oraș, iar tariful celei de la robinet a fost redus până la revenirea la parametrii normali.
Direcţia de Sănătate Publică spune că la ultimele teste nu a mai fost descoperită bacteria periculoasă.
„Am probe în data de 30. Astăzi au ieșit rezultatele microbiologic la cei cinci furnizori de la care noi am luat, adică consumatori, școală, grădiniță, cămin de bătrâni și două unități de alimentație publică. Apa a ieșit din punct de vedere bacteriologic bună”, a spus Sorina Honțaru, director executiv DSP Argeș.
Chiar dacă problema bacteriei pare să fie rezolvată, oamenii tot nu pot folosi apa.
„Miroase, miroase, miroase foarte urât. E greu că suntem bătrâni. Trebuie să facem baie, să spunem, vasele, să facem mâncare”, spune o femeie.
„Cred că un an, doi până când o curăța acolo e. E durere, atâta noroi de atâția ani”, adaugă un bărbat.
Edilul orașului spune că ar fi o soluție: se lucrează la schimbarea rețelei de tratare a apei. Asta după ce premierul Ilie Bolojan a cerut tuturor instituțiilor responsabile să finalizeze analizele și să vină cu măsuri concrete.
