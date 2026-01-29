Apa de la Curtea de Argeș rămâne nepotabilă, după aproape 4 luni. Analizele au arătat prezența unei bacterii periculoase

După aproape patru luni, apa din Curtea de Argeș rămâne nepotabilă. Foto: Getty Images

După aproape patru luni, apa din Curtea de Argeș rămâne nepotabilă. Furnizorul Aquaterm a anunțat că a depistat o bacterie periculoasă în ea, astfel că în continuare peste 50.000 de oameni sunt nevoiți să cumpere apă de băut sau pentru gătit de la magazin.

„Informăm utilizatorii din municipiul Curtea de Argeş, comunele Băiculeşti, Valea Iaşului şi Valea Danului că în urma analizelor proprii, dar şi a celor primite de la DSP Argeş, apa rămâne în continuare nepotabilă şi nu este bună de băut sau gătit. Apa este în continuare tratată, dar într-un buletin de încercare la o probă de apă a fost evidenţiată prezenţa unei bacterii - clostridium perfingens, ceea ce face că apa să poată fi utilizată în continuare doar în scopuri menajere”, scrie într-o informare transmisă joi de societatea furnizoare Aquaterm, potrivit Agerpres.

În informare se reaminteşte că administraţia locală şi Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş au pus la dispoziţia populaţiei mai multe bazine cu apă potabilă, alimentate în permanenţă de o cisternă a pompierilor. Cele opt bazine sunt amplasate în incinta unor unităţi de învăţământ.

Reprezentanţii Aquaterm mai anunţă că apa de la izvorul de lângă podul de pe strada Progresul şi apa de la forajul din curtea Mănăstirii Curtea de Argeş este potabilă, în timp ce apa din două izvoare, de la Şipot şi Valea Danului, nu este potabilă.

Ca urmare a creşterii turbidităţii, în contextul deversărilor controlate din lacul de acumulare Vidraru, apa furnizată prin reţeaua de distribuţie care deserveşte municipiul Curtea de Argeş şi comunele Valea Danului, Valea Iaşului şi Băiculeşti, cu o populaţie totală de circa 40.000 de locuitori, nu mai este potabilă de la începutul lunii noiembrie 2025.

Societatea Aquaterm a informat, încă din data de 10 noiembrie, că turbiditatea apei brute din canalul de la Oeşti, unde sunt situate prizele de apă, a fost cu mult mai mare decât capacitatea de filtrare a Staţiei de tratare de la Cerbureni.

Hidroelectrica a efectuat, în ultimele luni, o serie de deversări controlate din acumularea Vidraru de pe râul Argeş, necesare pentru asigurarea condiţiilor tehnice de efectuare a lucrărilor de retehnologizare a amenajării hidroenergetice.

PNL Argeș: Este inacceptabil

„Din păcate, nici Guvernul României, nici administrația județeană Argeș, nici administrația locală din Curtea de Argeș nu au avut o reacție adecvată în fața unei situații grave care afectează direct sănătatea oamenilor. De aproape patru luni, aproximativ 50.000 de locuitori din zona Curtea de Argeș au rămas fără apă potabilă. Timp de patru luni, oameni în vârstă, persoane bolnave, familii cu copii, în plină perioadă de iarnă, au fost nevoiți să cumpere apă din magazine și să o care pe scări, până la etajele superioare, suportând costuri și eforturi pe care statul ar fi trebuit să le prevină. Astăzi, după aceste luni de inacțiune, conducerea companiei AquatermAG'98 Argeș confirmă oficial prezența bacteriei Clostridium perfringens în apa de la robinet, conform buletinului de analiză emis în urma testărilor de laborator. Clostridium perfringens este o bacterie extrem de periculoasă, care poate avea consecințe grave, inclusiv fatale, în special pentru vârstnici, persoane bolnave, copii și persoane imunodeprimate. Prezența acestei bacterii într-un sistem de apă tratată indică deficiențe majore de siguranță și monitorizare. Nu toți locuitorii acestei zone: • pot citi sau interpreta buletine de analiză, • înțeleg termenii medicali, • sau cunosc riscurile reale la care sunt expuși. De aceea, responsabilitatea informării corecte și a intervenției rapide aparține autorităților, nu cetățenilor. Facem un apel public către Guvernul României, precum și către autoritățile județene și locale, să trateze această situație cu maximă urgență și să identifice o soluție concretă și imediată, care să asigure accesul sigur la apă potabilă pentru populație. Este inacceptabil ca, într-un stat european, zeci de mii de oameni să fie lăsați luni întregi fără apă potabilă, iar rezultatul să fie contaminarea apei cu bacterii periculoase”, a transmis PNL Arge, printr-un comunicat de presă.