Se pregătește o nouă intrare în masă în Ceuta și Melilla. Mobilizare pe rețelele sociale pentru data de 15 august

Reţelele sociale marocane, din nou pline de mesaje despre o nouă mobilizare către exclava spaniolă Ceuta, pe 15 august. Sursa foto: Getty Images

Apelurile la o nouă tentativă de pătrundere în masă în Ceuta şi Melilla pe data de 15 august continuă în Maroc şi coincid cu o desfăşurare masivă a forţelor de poliţie marocane la frontierele cu cele două oraşe spaniole, situaţie care se desfăşoară pe un fundal preelectoral şi pe fondul criticilor tot mai numeroase privind gestionarea migraţiei de către Rabat, transmite sâmbătă EFE, citată de Agerpres.

Deşi apelurile la organizarea unor noi intrări în masă în Ceuta şi Melilla sâmbăta viitoare continuă să se înmulţească pe reţelele sociale, nu s-au înregistrat încă sosiri de migranţi pe partea marocană a frontierelor cu aceste două oraşe autonome.

Potrivit jurnalistului Ahmed Biyuzan, rezident în Fnideq (lângă Ceuta) şi specialist cu experienţă în probleme legate de migraţie, situaţia din oraşul Ceuta şi zona din jur este calmă după evenimentele care au avut loc la sfârşitul lunii trecute.

Biyuzan a adăugat că intrările şi ieşirile în Ceuta dinspre teritoriul marocan se desfăşoară normal şi că în ultimele zile nu au sosit persoane care intenţionează să migreze ilegal. El a confirmat că prezenţa forţelor de securitate în zonă rămâne sporită din cauza îngrijorărilor autorităţilor marocane cu privire la un eveniment planificat pentru data de 15 august.

Azuz Bulegdur, activist pentru drepturile omului din Nador, un oraş situat în apropiere de Melilla, a explicat sâmbătă pentru agenţia EFE că situaţia de pe partea marocană a frontierei cu oraşul autonom este "normală". El a precizat că nu s-au înregistrat sosiri de migranţi, subliniind însă că prezenţa poliţiei rămâne masivă.

Cu toate acestea, EFE a putut confirma că autorităţile au interceptat vineri minori care se îndreptau spre Ceuta în localităţi precum Ksar El Kebir, situat la aproximativ 180 de kilometri sud de oraşul spaniol.

Asociaţia Marocană pentru Drepturile Omului (AMDH) a anunţat vineri că 141 de persoane şi-au pierdut viaţa în timpul tentativei de migraţie în masă, în timp ce alte 111 au fost reţinute pentru că au încercat să intre ilegal în Ceuta şi Melilla.

Autorităţile marocane au recunoscut doar 14 decese pe teritoriul lor.

Într-o declaraţie citită în cadrul unei conferinţe de presă, AMDH a criticat rolul Marocului de "jandarm al Europei" şi a denunţat intenţia ţării de a aborda fenomenul migraţiei exclusiv dintr-o perspectivă legată de securitate.

De asemenea, organizaţia a reproşat Uniunii Europene indiferenţa faţă de încălcările drepturilor migranţilor comise de autorităţile marocane şi a solicitat o anchetă independentă pentru a stabili responsabilitatea pentru aceste evenimente.

Episoadele recente de migraţie în masă scot în evidenţă "eşecul răsunător" al actualului guvern marocan în gestionarea crizelor sociale şi economice, a declarat sâmbătă Said Akdad, membru al biroului politic al formaţiunii politice de opoziţie Partidul Progresului şi Socialismului (PPS).

Într-o declaraţie pentru EFE, Akdad a pus această situaţie pe seama "incapacităţii" politicilor implementate de guvern de a corecta dezechilibrele din modelul de dezvoltare al Marocului şi distribuţia inegală a bogăţiei, factori care, în opinia sa, au accentuat inegalităţile şi au alimentat sentimentul de deznădejde în rândul tinerilor.

Potrivit Organizaţiei Internaţionale a Muncii, 2,9 milioane de marocani cu vârste cuprinse între 15 şi 29 de ani nu studiază şi nici nu lucrează.

Potrivit liderului PPS, faptul că mii de tineri sunt nevoiţi să îşi rişte viaţa în căutarea unui viitor demn reprezintă un veritabil "semnal de alarmă".

În acest context, Akdad a pledat pentru valorificarea alegerilor parlamentare de luna viitoare în vederea unei rupturi de actuala linie a guvernului despre care a afirmat că s-a dovedit a favoriza grupurile de interese şi oligarhiile.

Partidul Adunarea Naţională a Independenţilor (RNI), care conduce actuala coaliţie de guvernare, a respins într-o declaraţie orice tentativă de a exploata politic evenimentele din Ceuta şi a cerut ca această tragedie să fie abordată în spiritul "responsabilităţii colective".

RNI, care urmăreşte obţinerea unui nou mandat la viitoarele alegeri, a recunoscut necesitatea de a transforma aceste evenimente legate de migraţie într-un punct de cotitură pentru politicile destinate tinerilor printr-o strategie cuprinzătoare care să răspundă aspiraţiilor acestora.