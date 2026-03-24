Grecii sunt îngrijorați că turiștii români nu mai merg la taverne ci mănâncă de la Lidl

Grecii sunt îngrijorați că turiștii care le vizitează țara, între care și un număr mare de români, evită tot mai mult tavernele și restaurantele și aleg să-și pregătească singuri mesele cu ceea ce cumpără din supermarketuri.

Un sondaj NielsenIQ citat de Ekathimerini a concluzionat că acest lucru se întâmplă din cauza tarifelor adesea disproporționat de ridicate practicate de restaurante.

Deși majoritatea vizitatorilor străini din Grecia își iau în continuare mesele principale în hoteluri și restaurante, aproape un sfert dintre ei (23%) își pregătesc întotdeauna sau aproape întotdeauna micul dejun, iar o parte își pregătesc chiar și prânzul (19%) și cina (15%). Un procent remarcabil de 41% își pregătesc sau cumpără din magazine alimentare gustările pe care le consumă la plajă, potrivit NielsenIQ.

Aceste procente sunt chiar mai ridicate în rândul turiștilor greci, șase din zece dintre ei pregătindu-și singuri micul dejun. Reprezentanta NielsenIQ, Eleni Pipiligka, a declarat în cadrul conferinței anuale a companiei „Shopping Trends”, că „turiștii interni nu sunt doar vizitatori. Ei se comportă ca niște rezidenți temporari”, cumpărând chiar și detergent de rufe în timpul vacanței.

Principalul canal de piață pentru pregătirea meselor îl reprezintă marile lanțuri de supermarketuri (pentru 45% dintre turiști), ceea ce explică extinderea acestora în destinațiile turistice, urmate de magazinele alimentare locale (42%) și supermarketurile de tip discount (26%). Acestea din urmă, precum Lidl, sunt preferate în special de germani, români și polonezi, deoarece au un comportament de consum similar în țările de origine.

Turiștii străini tind să cumpere în principal fructe și legume proaspete, gustări sărate, pâine, biscuiți, produse lactate, ciocolată, ulei de măsline (adesea pentru a-l oferi cadou la întoarcerea acasă) și cereale pentru micul dejun. În ceea ce privește produsele nealimentare, vizitatorii din străinătate preferă să achiziționeze în special ulei pentru bronzat.

În consecință, unul din cinci euro din cifra de afaceri a supermarketurilor în luna august provine din insule, inclusiv din Creta (conform datelor din august 2025). Acest lucru face ca aportul acestor zone să devină din ce în ce mai important pe parcursul întregului an, întrucât, datorită extinderii sezonului turistic, ele reprezintă 16% din cifra de afaceri anuală totală a comercianților alimentari.

Insulele și Creta au înregistrat cea mai mare creștere a vânzărilor din supermarketuri anul trecut, de 10% și, respectiv, 9% de la an la an. Aceste valori sunt mult peste rata națională de creștere de 7,1% comparativ cu 2024, în timp ce sectorul serviciilor alimentare a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri de 3,4%.