Vacanțele în Grecia vor fi mai scumpe. Sezonul turistic se apropie, dar hotelierii se uită la rezervări și nu sunt optimiști

Hotelierii din Grecia nu sunt optimiți cu privire la sezonul turistic care se apropie. FOTO: Getty Images

Hotelierii din Grecia nu sunt optimiți cu privire la sezonul turistic care se apropie, deoarece numărul rezervărilor scade din cauza tensiunilor militare din Orientul Mijlociu. Deși autoritățile de la Atena dau asigurări că țara rămâne o destinație sigură, operatorii din industrie cred contrariul.

Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a transmis, într-un interviu acordat unei publicații grecești din Australia, că turiștii nu ar trebui să își anuleze planurile de vacanță și a subliniat că Grecia nu este afectată direct de tensiunile din jurul Iranului.

Cu toate acestea, operatorii din turism sunt mult mai rezervați, scrie Novinite. Potrivit reprezentanților din industrie, rezervările actuale provin în principal din piețele europene, însă volumul acestora rămâne redus, iar turiștii sunt prudenți. Incertitudinile geopolitice, combinate cu presiunile economice, îi fac pe mulți potențiali vizitatori să amâne sau să își schimbe planurile de călătorie.

Specialiștii avertizează că, chiar dacă numărul total de turiști nu va scădea semnificativ, costurile ridicate de transport și scumpirea generală a serviciilor vor reduce puterea de cumpărare a vizitatorilor.

În contextul în care prețul carburanților a depășit pragul de 2 euro pe litru, se anticipează că turiștii vor face altă alegere decât Grecia.

Astfel, destinațiile insulare, care presupun cheltuieli mai mari, nu vor mai fi așa atractive, în timp ce nordul Greciei, mai accesibil cu mașina, ar putea deveni o opțiune preferată pentru mulți turiști.

Hotelierii se confruntă, la rândul lor, cu dificultăți majore. Contractele cu marii touroperatori au fost deja semnate la prețurile dde anul trecut, în timp ce costurile cu energia, logistica și aprovizionarea au crescut semnificativ. Această discrepanță va pune presiune majoră pe profit.

În plus, există semnale că turiștii vor alege pentru vacanțe mai scurte și vor cheltui mai puțin, ceea ce va afecta veniturile din alte servicii.

Hotelierii spun că evoluția sezonului estival depinde în mare măsură de contextul geopolitic. Până la stabilizarea situației din regiune, turismul rămâne vulnerabil, iar dinamica prețurilor și riscurile externe vor continua să influențeze decisiv sezonul din acest an.