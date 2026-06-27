PSD face apel la UDMR să se rupă de Bolojan. Olguța Vasilescu: "Dacă vin alături de noi, trecem Guvernul"

Liderul PSD Sorin Grindeanu și liderul UDMR Kelemen Hunor. Foto: INQUAM Photos/Sebastian Tătaru

PSD face apel la UDMR, prin vocea primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, să voteze alături de social-democrați un guvern Sorin Grindeanu. "Dacă am avea voturile de la UDMR, un guvern Grindeanu ar trece fără probleme", a declarat sâmbătă Lia Olguța Vasilescu.

"UDMR este un partid serios. Atunci când spune ceva, se ține de cuvânt, spre deosebire de alte partide românești. Domnul Hunor a declarat că prima variantă pentru ei ar fi refacerea coaliției cu toate partidele, dar că ar vota și un guvern monocolor PSD. Dacă am avea voturile de la UDMR, un guvern Grindeanu ar trece fără probleme.

Am înțeles că vor susține și un guvern de dreapta, dar, dacă desemnarea ar fi pentru Grindeanu, cu un guvern PSD monocolor, am înțeles că l-ar susține", a afirmat aceasta.

Dacă UDMR nu vine, am spus că nu vom vota un guvern din care nu facem parte", a spus Olguța Vasilescu.

Ea a susținut că actuala criză politică trebuie deblocată și a acuzat că situația este ținută în loc de "un singur om".

"Noi ne-am oferit fie să intrăm într-un guvern de coaliție, dar fără Bolojan prim-ministru, fie să ne asumăm guvernarea. Ne asumăm", a spus aceasta.

Întrebată dacă PSD mai are ușa deschisă pentru voturi din zona suveranistă, inclusiv de la AUR, Olguța Vasilescu a răspuns: "S-a dovedit la Veștea că a obținut un număr de voturi". "Pornim de la un număr de voturi care au ajutat guvernul Veștea în Parlament, cele 189 de voturi. Dacă UDMR ar veni alături, nu ar fi probleme să trecem guvernul în Parlament", a spus aceasta.

Olguța Vasilescu a susținut că PSD nu a blocat niciunul dintre guvernele care au fost propuse până acum pentru a trece prin Parlament. "Am declarat că vom da un vot pentru guvernul Tomac, chiar când ni s-a spus că nu vom avea nici secretari de stat, nici prefecți. Ne-am declarat sprijinul și pentru Veștea", a afirmat ea.

Olguța Vasilescu a mai spus că PSD nu se teme de alegeri anticipate.

Întrebată dacă este loc în PSD pentru cei aproximativ 20 de liberali care i se opun lui Ilie Bolojan, Olguța Vasilescu a spus că nu a existat o discuție pe această temă. "Nu s-a discutat asta. Nu am discutat cu niciunul. Ei vor să își apere în instanță calitatea de membru de partid. Și noi avem un Toma care este bolojanist. Nu s-a pus problema să îl dăm afară pentru că are altă opinie", a declarat Olguța Vasilescu.