PSD acuză PNL-USR-UDMR că „sabotează formarea guvernului”, după ce l-au propus pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier

2 minute de citit Publicat la 13:49 26 Iun 2026 Modificat la 13:50 26 Iun 2026

PSD respinge propunerea PNL-USR-UDMR / FOTO: Hepta

Partidul Social-Democrat (PSD) a transmis vineri că respinge propunerea PNL-USR-UDMR de a-l susține pe europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Social-democrații susțin că asta înseamnă „un scenariu premeditat” de a menține România în criză politică.

„Anunțul de azi al partidelor de dreapta privind susținerea unui prim-ministru comun – fără a avea o majoritate parlamentară solidă în spate – este o nouă tentativă de inventare a unor condiții menite să facă imposibilă formarea unui Guvern cu puteri depline.

PSD a susținut în permanență, după ce moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan a trecut cu un număr record de voturi, adoptarea unei soluții rapide care să permită ca România să meargă înainte.

1. PSD a dorit refacerea rapidă a coaliției pro-occidentale – fără Bolojan. Au refuzat!

2. PSD a susținut încercările președintelui României privind desemnarea unui alt premier. Au refuzat, deși inițial au acceptat.

3. PSD a acceptat să își asume funcția de prim-ministru și guvernarea, dar și adoptarea unui acord politic cu partidele de dreapta. Au refuzat, deși inițial au propus și au insistat săptămâni în șir cu această variantă”, a transmis PSD, într-un comunicat de presă.

PSD acuză că „aceasta nu este negociere, ci sabotaj și rea-voință”.

„Toate aceste schimbări de opinie ale PNL-USR-UDMR demonstrează existența unui scenariu premeditat al acestora de a menține România în criză politică.

De data aceasta, partidele de dreapta s-au opus deschiderii afișate de PSD, cu un nou șir nesfârșit de pretexte - rotativa guvernamentală, principiul reciprocității, condiții aberante fără acoperire constituțională - schimbate de la o zi la alta, după cum le dictează calculele de partid.

Aceasta nu este negociere. Aceasta este sabotaj și rea-voință”, se mai arată în comunicat.

Social-democrații spun că „blocajul impus de partidele dreptei poate avea un impact devastator asupra ratingului” și credibilității României în fața partenerilor europeni.

„România plătește azi prețul acestui joc: Parlamentul intră în vacanță în câteva zile, Guvernul rămâne fără puteri depline, jaloanele PNRR trebuie îndeplinite până la sfârșitul lunii august, iar agențiile de rating se pregătesc să rediscute evaluarea suverană a țării.

Blocajul impus de partidele dreptei poate avea un impact devastator asupra ratingului și credibilității României în fața partenerilor europeni. Consecințele acestui blocaj vor fi suportate de milioane de cetățeni.

PSD îi somează pe liderii PNL, USR și UDMR să pună capăt acestui joc iresponsabil. România nu este proprietatea dreptei politice și nu poate fi ținută ostatică unor calcule meschine de partid”, au încheiat social-democrații.

PNL, USR și UDMR au ajuns vineri la un acord politic pentru susținerea lui Siegfried Mureșan ca propunere comună de premier din partea polului de dreapta.

Potrivit unor surse politice, USR ar fi acceptat ca Siegfried Mureșan, propunerea PNL, să fie susținut drept candidat comun pentru funcția de premier din partea partidelor de dreapta, după ce și PNL ar fi acceptat propunerea USR privind o rotativă la conducerea Guvernului.

Ulterior, Siegfried Mureșan a declarat că a acceptat să fie propunerea PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier deoarece domeniile urgente pentru România sunt exact cele pe care a lucrat în Parlamentul European.

"Știu exact ce avem de făcut ca să încheiem cu succes PNRR”, a spus Mureșan.

"Am încredere că PNL, USR și UDMR pot asigura guvernarea României, că putem încheia cu succes PNRR și că putem lucra și pe celelalte teme urgente ale țării”, a declarat el.