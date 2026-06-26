Primul atac din PSD la adresa lui Siegfried Mureșan, propus premier de PNL, USR și UDMR: "A debutat pe structurile Băsescu - Udrea"

1 minut de citit Publicat la 13:07 26 Iun 2026 Modificat la 13:10 26 Iun 2026

Natalia Intotero susține că Siegfried Mureșan a debutat politic pe "structurile Băsescu - Urea". Foto: Hepta

Natalia Intotero, parlamentar PSD, fost ministru în guvernele Ciolacu și Dăncilă, a postat pe Facebook un atac la Siegfried Mureșan, europarlamentarul liberal susținut premier al unui guvern minoritar de către PNL, USR și UDMR.

"Debutul său politic s-a făcut pe structurile lui Traian Băsescu și ale Elenei Udrea", spune Intotero, care îl mai acuză pe Mureșan că a acționat împotriva fermierilor români în cazul acordului MERCOSUR.

Postarea este însoțită de un desen în care Mureșan este portretizat drept marionetă trasă de sfori de o mână pe care scrie "Bruxelles".

Postarea deputatei PSD, în continuare. Intertitlurile aparțin redacției.

"Siegfried Mureșan - premierul pe care nimeni nu l-a ales, dar care apare mereu pe lista celor care împart funcții.

PNL, USR și UDMR îl propun pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Un nume prezentat drept „tehnocrat european”, dar care ridică multe semne de întrebare.

Natalia Intotero: "Băsescu vorbea de Mureșan premier încă din 2018"

Siegfried Mureșan este hunedorean la origine. Însă, dincolo de CV-ul construit la Bruxelles, rămân niște întrebări legitime: ce a făcut concret pentru Hunedoara, pentru oamenii locului, pentru județul din care a plecat? Ce proiecte majore a adus acasă? Ce investiții? Ce rezultate palpabile?

Debutul său politic a fost construit pe structurile Băsescu & Udrea, nu pe meritele proprii.

În 2014, a prins loc eligibil în PE pe listele Mișcării Populare, partidul lui Băsescu, structura Elenei Udrea. Asta e fundația pe care s-a construit „omul de la Bruxelles".

În 2018, numele său era deja vehiculat pentru funcția de premier de către Traian Băsescu. Nu vorbim deci despre o apariție nouă, ci despre un produs al vechilor rețele de putere.

Natalia Intotero: "Când barca lui Băsescu a început să ia apă, Mureșan a fost primul care a părăsit-o"

Când barca lui Traian Băsescu a început să se scufunde, a fost primul care a părăsit-o, fugind în bratele primitoare ale liberalilor.

Iar la nivel european, poziționările sale privind acordul Mercosur au fost contrare intereselor producătorilor români, în special din agricultură.

România are nevoie de un premier care să cunoască realitățile din țară, nu doar culoarele de la Bruxelles.

Un premier care să fi demonstrat că poate construi aici, pentru români, nu doar să bifeze funcții și susțineri de partid."