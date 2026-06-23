Kelemen Hunor explică acordul cerut de Nicușor Dan: „Singura soluție este să susținem un guvern PSD monocolor curat ca lacrima”

Foto: Agerpres

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat la Antena 3 CNN, marți, că, după consultările cu președintele Nicușor Dan au rămas viabile trei variante de guvern, dar că cea mai plauzibilă în acest moment este cea în care PSD își asumă guvernarea cu un cabinet monocolor și un guvern minoritar susținut din Parlament de PNL și UDMR, pe baza unui acord politic - „Singura soluție este să susținem un guvern PSD monocolor curat ca lacrima”, a spus liderul UDMR.

Liderul UDMR a spus că trei variante sunt posibile pentru guvernare după eșecul guvernului Veștea în Parlament.

„Am spus domnului președinte, din punctul nostru de vedere, care-s cele trei variante, pe a patra nici n-am mai zis-o că sunt convins că a trecut timpul și nu se mai poate reforma vechea coaliție mare.

Am zis că sunt cele două posibilități pentru guvern minoritar – adică un guvern PSD asumat, monocolor, susținut de noi și de PNL pe bază de acord parlamentar și un acord tot minoritar PNL-USR-UDMR plus minorități, susținut de PSD tot pe baza unui acord politic parlamentar.

Sigur, există și varianta unui guvern PSD-PNL-UDMR cum a funcționat până în iunie 25, dar cred că deciziile din PNL nu lasă loc de manevră. De aceea rămân cele două variante de guvern minoritar.”, a spus Kelemen Hunor, marți, la Antena 3 CNN.

Kelemen a spus, însă, că discuțiile trebuie să înceapă cu negocieri pentru un acord parlamentar între partidele care vor susține acest guvern și că trebuie stabilite clar condițiile în care el va funcționa.

„Eu am spus că ar trebui să începem cu discuțiile între partidele politice și să facem un acord parlamentar înainte de nominalizare. Să existe acea majoritate care să susțină acel guvern, PSD sau PNL-USR-UDMR să avem un acord parlamentar.

Am văzut și declarațiile liderilor PSD care spun că ei nu susțin un guvern din care nu fac parte, și nu susțin guvernul minoritar PNL-USR-UDMR, deci rămâne deocamdată singura variantă să încercăm un acord parlamentar pentru un guvern PSD monocolor curat ca lacrima”.

Întrebat dacă UDMR votează un astfel de guvern, Kelemen a spus:

„Dacă ajungem la un acord politic parlamentar, da, sigur că votăm, e important să avem un acord scris pentru o jumătate de an”.

„Un guvern PSD monocolor, minoritar, ar putea merge până în 2028”

Liderul UDMR spune și că, în opinia sa, un guvern minoritar PSD are șanse mari să se mențină la putere până în 2028, pentru că nimeni din opoziție nu va mai avea vreun interes să-l dărâme.

„Convingerea mea este că dacă vom avea un guvern PSD monocolor minoritar, el va rămâne până-n 2028 fiindcă că după aceea nimeni nu va mai semna și vota o moțiune de cenzură, nimeni nu va mai avea niciun interes, fiind în opoziție toată lumea, să dea jos un guvern PSD.

Asta este analiza mea și concluzia la care am ajuns eu. Am spus da, dar trebuie să fim conștienți că există o șansă uriașă ca acest guvern monocolor să meargă până în 2028. Din punctul meu de vedere e OK.

Am discutat cu toții și cu colegii din PSD că în acest moment, indiferent de variantă, trebuie să etapizăm guvernarea până-n 2028 pentru că asta e situația.

(...)

Cu toții am fost de acord cu abordarea că etapizarea perioadei care a mai rămas până-n 2028 e o abordare corectă și constructivă.

(...)

Marțea viitoare cel târziu (ar trebui învestit guvernul), dar eu aș vrea să avem duminică sau luni un vot dacă reușim să ajungem la un acord parlamentar pentru un guvern minoritar.

Acum eu vorbesc de guvern PSD minoritar pentru că PSD-ul prin declarațiile de azi și ieri exclude cealaltă variantă de guvern minoritar”.

Întrebat dacă ar putea pune vreo condiție pentru învestirea viitorului guvern, Kelemen a spus că nu vrea să vorbească acum de nicio condiție și că urmează să se poarte discuții cu celelalte partide dispuse să susțină un astfel de guvern.

„Nu pot să vă spun condiții nici prin telefon, nici prin presă. Până nu ne așezăm la masă să discutăm eu nu vreau să pun condiții, vreau să stabilim acel deziderat prin care vor fi atinse și care vor fi în folosul societății. În rest, condiții în plus nu avem. Ce condiții să mai pun când țara pare eșuată și neguvernabilă, ce condiții să mai pun? Eu vreau să găsim o cale asumată și cu o susținere stabilă, corectă, transparentă și bine conturată, nu să mergem în ceață”, a concluzionat Kelemen.

Ce urmează după căderea Guvernului Veștea

După eșecul guvernului Veștea de a obține votul de învestitură și după noile consultări de la Cotroceni, partidele vor discuta între ele posibile soluții și vor negocia un acord pentru un viitor guvern. Ilie Bolojan și PNL au spus că ar putea susține un guvern minoritar PSD doar pe baza unui acord prealabil care să includă anumite ținte stabilite. USR nu e la fel de dispus să voteze un ipotetic guvern Grindeanu și a spus deja că nu susține o astfel de formulă.

Învestirea unui guvern minoritar PSD poate trece, însă, fără voturile USR. Acesta ar avea o majoritate suficientă, dacă este votat de minorități și o majoritate largă dacă este susținut la vot și de parlamentari anti-Bolojan din PNL.

„Bolojan votează cu mâna la nas și la gură”, spun surse politice, despre susținerea unui guvern minoritar PSD.

Liderul PNL a avut din nou pe masă varianta unui guvern PSD-PNL-UDMR, cu mandat limitat, însă a refuzat propunerea în discuții restrânse.

După consultările de marți, Nicușor Dan este așteptat să anunțe numele noului premier desemnat.

Calcule parlamentare:

PSD - 128 de parlamentari

AUR - 90 de parlamentari

PNL - 76 parlamentari

USR - 59 de parlamentari

UDMR - 31 de parlamentari.

Minorităţile - 17 parlamentari.

Uniţi pentru România - 14 membri

Grupul S.O.S România - 15 membri

Neafiliaţi - 15 deputaţi şi 8 senatori

Grupul Pace-Întâi România - 11 senatori

Pentru un guvern minoritar PSD, votat de PNL, UDMR și Minorități, s-ar strânge 252 de voturi, față de cele 233 necesare învestirii guvernului.