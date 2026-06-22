Kelemen Hunor îl felicită ironic pe George Simion, la votul pentru Guvernul Veștea: Talentul trebuie recunoscut, ai dat șah și mat

Liderul UDMR, Kelemen Hunor. Foto: Agerpres

Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat, la votul de învestitură a Guvernului Veștea, că există un singur câștigător după negocierile duse de premierul desemnat, dar că acesta nu se află în sală: „Felicitări, George Simion!”.

„Astăzi se încheie o perioadă importantă din istoria contemporană a României. Se încheie o perioadă care au început acum 36 de ani, imediat după Revoluția din Decembrie, și a fost o perioadă extrem de importantă pentru țara noastră și începe o etapă despre care încă nu știm nimic. Semnalul de sfârșit de epocă a fost dat în decembrie 2024, în momentul anulării alegerilor prezidențiale, pentru care nici astăzi nu avem o explicație. Societatea așteaptă o explicație în continuare.

Doamnelor și domnilor, banalizarea răului întotdeauna începe cu un pas mic, un pas aparent nevinovat, un pas care poate fi explicat rațional, un pas care trece peste valori, peste principii fără de care nu se poate crea o societate bazată pe încredere, trece peste principii și câmpul de bătălie politică devine extrem, extrem de tulbure.

În aceste zile asistăm la cea mai complexă bătălie politică pentru putere, nu pentru oameni, nu pentru comunități, ci pentru putere. O țară mică, o țară slabă, o țară fără putere economică și militară la periferie și la granița de ciocnire între marile puteri globale, poate supraviețui doar dacă ține de principii, ține de valori și caută aliați.

Azi se întâmplă un lucru aparent minor dacă trece guvernul condus de domnul Veștea, va trece cu voturile colegilor de la AUR. Sigur, lucrurile sunt simple, nu se întâmplă un mare lucru. Cele două partide care au obținut cele mai multe mandate în decembrie 2024 se aliniază la guvernare. Perfect democratic, am zice.

Azi, sub această cupolă a Parlamentului, există un singur câștigător, există un singur om care astăzi a câștigat. Nu este în sală, dar talentul trebuie recunoscut. Felicitări George Simion ai dat sah și mat. Doamnelor și domnilor, astăzi se termină o epocă și nu știm ce va urma. UDMR, astăzi, nu va participa la vot, vom ieși din sală”, a fost discursul complet al președintelui UDMR, Kelemen Hunor.